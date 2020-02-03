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В Крыму арестовали владельца парка "Тайган" ярого "крымнашиста" Зубкова

17:59 3 февраля 2020 635
Зубков
Инф. «ФАКТОВ»

Крымского предпринимателя Олега Зубкова, владельца парка «Тайган», который в 2014 году поддержал «русскую весну» и собирался с помощью своих львов отбиваться от бандеровцев, российские власти отправили под арест на два месяца.

Наказание последовало после того, как в июле 2018 года лев из парка Зубкова укусил туристку, передает Телеграм-канал Mash.

За экскурсию женщина заплатила 6 тысяч рублей как за эксклюзивную услугу. На территории парка она подошла ко льву и положила ему руку на гриву. Пока ее фотографировали, лев укусил туристку.

По словам женщины, в момент нападения хищников, директор «Тайгана» Олег Зубков был рядом, но не смог сразу утихомирить своих животных. Женщину госпитализировали.

По словам Зубкова, туристка находилась в состоянии алкогольного опьянения, а львы, очень легко замечают подобное и реагируют на это крайне негативно.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Зубкова. В суд дело попало в начале прошлого ноября, Зубков все это время оставался на свободе и даже встречался с чиновниками. Теперь его взяли под стражу.

Сафари-парк «Тайган» — крупнейший в Европе питомник львов и многих других видов животных. Так, на сегодняшний день на его территории проживают пять десятков львов, сорок тигров, а также более сотни других представителей крупных млекопитающих. Площадь «Тайгана» — 32 гектара, 20 из которых отведено именно под львиный сафари-парк.

Напомним, одно время оккупационные крымские власти стали притеснять предпринимателя. Он в течение пяти лет не мог оформить документы на земельные участки, где находится его собственность.

За годы аннексии Крыма Зубков посетил более 300 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны подконтрольной Кремлю крымской «власти».

Зубков даже начал продвигать свой бизнес в Португалии и стал выводить туда активы.

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