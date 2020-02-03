"Улицы опустели, но паники нет": украинец рассказал, как Ухань переживает эпидемию коронавируса

Украина

По последним данным госкомитета здравоохранения Китая, число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCov, составляет уже больше 17 тысяч человек. Каждые сутки опасный вирус диагностируют у двух-трех тысяч граждан КНР. Как уже сообщали «ФАКТЫ», коронавирус быстро поражает дыхательные пути человека. По состоянию на 2 февраля от заболевания и осложнений умер уже 361 человек. При этом почти столько же выздоровели, их выписали из больниц. Как известно, вспыхнул опасный вирус в городе Ухань в провинции Хубей. 23 января власти КНР, чтобы остановить распространение коронавируса, пошли на беспрецедентные меры: перекрыли транспортное сообщение с Уханем (в котором проживает 11 миллионов человек) и расположенным в 70 километрах от него городом Хуанган. Позже закрыли еще восемь городов. По данным украинского МИД, сейчас в городе Ухань находятся 52 гражданина Украины. Несмотря на то, что транспортное сообщение с городом закрыто, в Посольстве Украины в Китае заявили, что, скорее всего, эвакуируют украинцев чартерным авиарейсом, как это делают другие страны (например, так из Ухани эвакуировали 120 граждан Германии, двое из которых оказались инфицированными коронавирусом). Что сейчас происходит в Ухани, «ФАКТАМ» рассказал украинский студент Дмитрий Синица.

Дмитрий находится в Ухани уже шестой месяц. Парень родом из Хмельницкой области. Учился в Одесском международном гуманитарном университете, а в Китай приехал по обмену и сейчас учится в университете в Ухани.

- О первых случаях заражения коронавирусом здесь стало известно еще до Нового года, — рассказал «ФАКТАМ» Дмитрий Синица. — До нас доходили какие-то слухи. Когда во время праздников я отдыхал в Пекине, мне звонили друзья из Ухани и говорили, что уже много людей заболели, подхватив какой-то вирус. А когда 14 января я вернулся в Ухань, на вокзале уже все были в масках. Паники не было, но было понятно, что ситуация серьезная. Студенты из нашего кампуса начали разъезжаться в другие провинции. Но уже 24 января никто не смог никуда уехать — город полностью закрыли. Например, мой друг хотел уехать в Харбин, но его уже не выпустили. В Ухани перестал ходить транспорт: закрыли метро, пропали все автобусы и такси. С 24 числа перестали работать и мобильные приложения такси. Да и люди не выезжают на своих машинах. Дороги опустели. Там, где раньше были пробки, сейчас можно увидеть максимум одну-две машины. На пешеходных улицах тоже пусто: люди сидят по домам, только изредка могут выйти в магазин за продуктами. Выехать за город невозможно. Повсюду стоят военные. А дороги кое-где специально засыпают землей. Постов, где стоят военнослужащие, много — они есть на въезде в каждый район города. И чтобы заехать в другой район Ухани, человеку нужно показывать много документов и иметь специальный пропуск. Каждого тщательно проверяют. Я живу в районе Хунь Шань — это через реку от района, где вспыхнула эпидемия.

— Вы находитесь в кампусе?



- Да. Так как многие успели уехать, студентов тут сейчас меньше, чем обычно. К тому же людей продолжают эвакуировать. Например, утром 1 февраля эвакуировали студентов из Марокко, а в обед того же дня уехали студенты из Казахстана. К счастью, никто из нашего кампуса за это время не заболел. Мы стараемся вообще не выходить на улицу. Ходим только в супермаркет в полутора километрах от общежития. Продукты в магазинах есть, их достаточно. Можно купить и мясо, и морепродукты, и свежие овощи. Ассортимент такой же, как обычно. Людей в супермаркете мало, все ходят в масках. За выход на улицу без маски могут оштрафовать. Люди стараются соблюдать меры предосторожности, и даже в очереди на всякий случай становятся в полутра метрах друг от друга — чтобы, по возможности, ни с кем не контактировать.

В общежитии нас постоянно обследуют. Берут анализы, каждому студенту ежедневно меряют температуру. Кроме того, мы каждый день отчитываемся о своем состоянии в специальной группе в соцсети. Территория кампуса закрытая, поэтому просто так зайти или заехать сюда никто не может.



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— Люди паникуют?



— Паники как раз нет — наверное, потому, что местные власти предпринимают все возможные меры предосторожности. Из-за того, что весь город перекрыт, люди не паникуют. Наоборот, становится спокойнее — все понимают, что теперь меньше риск заразиться и заболеть. Мы внимательно следим за свежими данными Минздрава и видим, что тех, кто выздоровел, становится все больше. Это не может не радовать… Когда начнется учеба, мы, конечно же, не знаем. Если ситуация в городе улучшится, то, возможно, весной.



— В СМИ появилась информация от Посольства Украины в Китае о том, что граждан нашей страны в ближайшее время могут эвакуировать…



- Мы все время на связи с украинским консульством, и нам тоже такое говорили. Посольство даже создало для нас группу в китайской соцсети, где мы можем переписываться. Но я для себя уже решил, что никуда не поеду. Эвакуация не будет принудительной, и я останусь в кампусе. На мой взгляд лететь сейчас в Украину — это еще больший риск, чем остаться здесь, в Ухани. Во-первых, в самолете будут лететь люди не только из нашего кампуса, и не исключено, что кто-то из них уже будет заражен коронавирусом. И если тем же гражданам Марокко перед посадкой на рейс проводили экспресс-тест на коронавирус, то нашим только измеряют температуру — необходимого для проведения теста оборудования нет. Инкубационный период, как известно, может длиться две недели. В самолете у человека может еще не быть температуры, и он может не знать, что заражен. Тем не менее, он может заразить других пассажиров. И я понимаю, что если, не дай Бог, заражусь, в Украине я с этим заболеванием точно не справлюсь. В Китае все же медицина на другом уровне, больницы хорошо оборудованы. В Украине, к сожалению, все иначе. Мои родные тоже это понимают, поэтому не настаивают, чтобы я как можно скорее эвакуировался.

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