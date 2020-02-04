Будьте осторожны: в Киеве разыскивают наглую воровку, орудующую в магазинах (видео)

Происшествия

В Киеве ищут воровку, крадущую в магазинах мобильные телефоны покупателей. Судя по видео, снятом камерами наблюдения, женщина проворачивает свой «трюк» не в первый раз. Не исключено, что воровка даже специально выбирает маленькие и тесные торговые точки, где легко можно вытащить ценности у зазевавшегося клиента.

Видео опубликовано на странице «Киев Оперативный».

Карманницу заметили в магазине бытовых мелочей возле станции метро «Лесная» в Дарницком районе города. Всех, кто также стал жертвой воровки или может опознать женщину, просят обратиться к правоохранителям.

Напомним, ранее под Херсоном пенсионерка пожаловалась, что ее обокрала банда девочек. А в Днепре камеры зафиксировали, как воровки в магазинах крадут ценности у детей.

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