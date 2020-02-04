В итальянской гостинице нашли мертвым молодого украинца

Происшествия

В Италии в муниципалитете Оледжо нашли мертвым молодого украинца. 23-летний юноша снял гостиничный номер, а во второй половине дня 3 февраля, когда персонал проводил уборку комнат, то обнаружил, что постоялец лежит без признаков жизни. Скорая помощь констатировала остановку сердца.

Чтобы выяснить обстоятельства ЧП, на место прибыла полиция. Версия об убийстве отпала, поскольку на теле не обнаружено следов насилия. Проверяется версия о смерти из-за передозировки наркотиков.

По информации итальянских СМИ, отель «Villa delle Rose», где снял комнату украинец, расположен неподалеку от аэропорта Милан-Мальпенса. Номера здесь часто бронируют те, кто прибыл ночью в Милан либо наоборот — готовится к ночному рейсу. Сейчас полиция составляет маршрут украинца и выясняет его возможных попутчиков.

Напомним, Италия одна из тех стран, куда украинцы активно выезжали на заработки в 90-х и начале 2000-х годов. Среди новых эмигрантов итальянское направление — не самое популярное. Выехать туда хотят не более 5% опрошенных украинцев.

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