24.75 / 25.00 27.31 / 27.70
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В итальянской гостинице нашли мертвым молодого украинца

15:19 4 февраля 2020 351
италия
Инф. «ФАКТОВ»

В Италии в муниципалитете Оледжо нашли мертвым молодого украинца. 23-летний юноша снял гостиничный номер, а во второй половине дня 3 февраля, когда персонал проводил уборку комнат, то обнаружил, что постоялец лежит без признаков жизни. Скорая помощь констатировала остановку сердца.

Чтобы выяснить обстоятельства ЧП, на место прибыла полиция. Версия об убийстве отпала, поскольку на теле не обнаружено следов насилия. Проверяется версия о смерти из-за передозировки наркотиков.

По информации итальянских СМИ, отель «Villa delle Rose», где снял комнату украинец, расположен неподалеку от аэропорта Милан-Мальпенса. Номера здесь часто бронируют те, кто прибыл ночью в Милан либо наоборот — готовится к ночному рейсу. Сейчас полиция составляет маршрут украинца и выясняет его возможных попутчиков.

Напомним, Италия одна из тех стран, куда украинцы активно выезжали на заработки в 90-х и начале 2000-х годов. Среди новых эмигрантов итальянское направление — не самое популярное. Выехать туда хотят не более 5% опрошенных украинцев.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Путин в Израиле

"Для Путина очень важно": в Израиле извинились за поддержку пророссийской версии Холокоста

Богуцкая

Нардеп Богуцкая опозорилась в прямом эфире, попыталась извиниться — и опозорилась еще раз

паспорт ДНР

Угрожают лишить зарплат и пенсий: в Донецке местных жителей вынуждают получать «паспорт ДНР» (фото)

Тренеры шоу Голос країни 2020

«Я отзываю свой голос!»: подробности скандального эфира «Голосу країни-10» (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер