Гей, российский агент и миллиардер: кто будет соперниками Трампа на выборах (фото)

Мир

Нынешний год в США — это год очередных президентских выборов. Голосование назначено на 3 ноября. Но этому решающему дню предшествует жесткая предвыборная гонка, которая отличает американскую избирательную систему от подавляющего большинства других стран мира. И официально она уже началась — 3 февраля в штате Айова состоялся кокус (собрание) Демократической партии.

Для начала предлагаем разобраться в терминах и специфике избирательной системы США. Баллотироваться на пост главы государства может любой гражданин Соединенных Штатов, родившийся на территории этой страны и достигший возраста 35 лет и проживающий в США не менее 14 лет на момент выдвижения кандидатуры. Участвовать могут кандидаты как от политических партий, так и независимые.

В США действует непрямая избирательная система. Это значит, что победителя выборов определяют не прямо после подсчета голосов. Существует специальный орган, именуемый коллегией выборщиков. На сегодняшний день он включает 538 человек. Это представители всех 50 американских штатов и федерального округа Колумбия. Чем больше население штата, тем больше выборщиков от него в коллегии. Например, больше всего делегирует Калифорния — 55 выборщиков. По три выборщика представляют Аляску, Делавэр, Монтану, Северную Дакоту, Южную Дакоту, Вермонт, Вайоминг и Колумбию.

После дня всенародного голосования коллегия выборщиков собирается и официально подсчитывает голоса. Это должно произойти не позднее, чем через 41 день после голосования. Но поскольку обычно выборщики отдают свои голоса за того или иного кандидата в соответствии с тем, как проголосовал их штат, победитель становится известен практически сразу. Заседание коллегии выборщиков — это уже формальность.

Независимые кандидаты еще ни разу не побеждали на президентских выборах в США. Традиционно основная борьба разворачивается между представителями двух крупнейших политических партий — демократами и республиканцами. Единого кандидата каждая из этих партий определяет на съезде, который обычно проводится летом — в конце июля или начале августа. А до этого проходит предварительная избирательная кампания — праймериз. На самом деле, это внутрипартийные выборы. Такая система придумана, чтобы кандидаты от одной партии не оттягивали друг у друга голоса избирателей на завершающем этапе.

Чаще всего делегатам партийного съезда остается лишь утвердить результаты праймериз. Каждый из кандидатов от одной партии на предварительном этапе набирает баллы. В ходе предварительной гонки они суммируются. Здесь решающее значение имеет численность населения того или иного штата. Но были случаи, когда только на съезде становилось ясно, кто все-таки станет единым кандидатом от партии.

В ходе праймериз политики, баллотирующиеся на пост президента, колесят по стране, встречаются с избирателями и стремятся привлечь их на свою сторону. Такие встречи называют кокусами. После них становится ясно, кого из кандидатов поддержал тот или иной штат. Это внутрипартийная борьба. И только последние три месяца перед днем выборов сталкиваются друг с другом единые кандидаты от Демократической и Республиканской партий.

В этом году с республиканцами в принципе все ясно. Действующий президент Дональд Трамп заявил о намерении баллотироваться на второй срок. Помешать ему может только импичмент. Но результаты голосования в Сенате станут известны уже 5−6 февраля. Мало кто верит, что верхняя палата Конгресса США отстранит Трампа от власти. У демократов нет такого количества голосов. Чтобы это произошло, за отставку президента должны проголосовать почти половина сенаторов-республиканцев.

Впрочем, формальности Республиканская партия соблюдает. Кроме Трампа, баллотируются еще четыре человека: конгрессмен от штата Иллинойс Джо Уолш, бывший губернатор штата Массачусетс Билл Уэлд, бывший губернатор Южной Каролины Марк Сэнфорд и предприниматель Рокки де ла Фуэнте. На внутрипартийном голосовании в Айове 3 февраля Трамп уверенно обошел соперников, набрав 97% голосов.

А вот в стане демократов ситуация куда сложнее. Очевидного лидера там нет. Это привело к тому, что объявление результатов по Айове перенесли на сутки, а может, и больше. Президентскую гонку в Демократической партии начали 11 человек. Коротко представим этих политиков.

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс четыре года назад был самым опасным соперником Хиллари Клинтон. Ему 78 лет. Он не стал менять что-либо в своей предвыборной программе. У Сандерса репутация социалиста или даже коммуниста. Он обещает резко поднять налоги для богатых, ввести обязательное бесплатное медицинское страхование, отменить плату за учебу в вузах, увеличить размер минимальной зарплаты до 15 долларов в час.

Берни Сандерс

Джо Байден — известный политик, который при президенте Бараке Обаме занимал пост вице-президента США. Он обещает вернуть американцам основные программы Обамы, проводить сбалансированную внешнюю политику, заставить эффективно работать все государственные ведомства и министерства. Трамп расценивает Байдена как наиболее вероятного своего соперника на завершающем этапе президентской гонки. Это заставило действующего президента заранее искать компромат на Байдена, что в итоге вылилось в громкий скандал под названием «Украинагейт».

Джо Байден с супругой

Хиллари Клинтон в этот раз не стала выдвигать свою кандидатуру. Однако в списке претендентов от Демократической партии женщины присутствуют. Например, 70-летняя Элизабет Уоррен, сенатор от штата Массачусетс. До того, как стат членом Сената США, она преподавала право в нескольких университетах. Уоррен громко заявила о себе во время глобального финансового кризиса в 2008 году. Она добилась тогда создания государственного Бюро по защите финансовых прав потребителей. Обама сделал Уоррен своим советником. Как и Сандерс, она обещает бороться с имущественным неравенством в стране. Методы примерно те же — дополнительные налоги для богатых, различные льготы для малоимущих, бесплатные детские сады.

Элизабет Уоррен

Еще одна женщина в списке — 59-летняя Эми Клобушар, сенатор от штата Миннесота. Она делает ставку на представительниц слабого пола. Обещает принять законы, которые будут защищать женщин. Главными проблемами Америки называет насилие в семье, плохую экологию, несовершенство и дороговизну системы здравоохранения. Предлагает полностью запретить игрушки, содержащие свинец в любом виде и количестве.

Эми Клобушар

Член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард, представляющая штат Гавайи, была избрана туда в 2012 году. Ей 38 лет. Является первым в истории членом Конгресса, чьи предки приехали в США из Индии. Имя Габбард зазвучало громко в прошлом году, когда Хиллари Клинтон назвала ее «российским агентом». Тулси в ответ окрестила миссис Клинтон «разжигательницей войн» и подала на бывшего госсекретаря в суд, потребовав публичных извинений и выплаты компенсации в размере 50 миллионов долларов. Габбард выступает против участия американских военнослужащих в любых вооруженных конфликтах за границей. Она обещает в случае избрания отказаться от практики политического и военного вмешательства в дела других государств. Она намерена легализовать марихуану и ввести систему бесплатной страховой медицины.

Самый богатый из кандидатов — бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Ему 77 лет. Состояние бизнесмена оценивается в 55,5 миллиарда долларов. Блумберг — единственный из кандидатов, который проводит предвыборную кампанию исключительно на собственные средства. Он уже потратил на эти цели без малого 250 миллионов долларов. Блумберг решительно выступает за ужесточение законодательства, регламентирующего правила торговли (и хранения) огнестрельным оружием в стране. Миллиардер обещает создать множество новых рабочих мест и утверждает, что знает, как это сделать.

Пит Буттиджич, бывший мэр города Саут-Бенд, штат Индиана — самый молодой из кандидатов. 19 января ему исполнилось 38 лет (Тулси Габбард родилась в апреле). Он нравится молодежи. У него дипломы Гарвардского и Оксфордского университетов. Воевал в Афганистане. Лейтенант разведки ВМС США. Владеет шестью языками, в том числе французским, арабским и персидским. Публично объявил о том, что является гомосексуалистом. В 2017 году сочетался браком со школьным учителем Частеном Глезманом. Буттиджич обещает упростить избирательную систему США, сделав ее прямой и понятной, ввести бесплатное медицинское страхование, сделать бесплатным обучение во всех государственных колледжах страны для студентов, чьи семьи имеют доход менее 100 тысяч долларов в год.

Пит Буттиджич

Предприниматель Эндрю Тан родился в семье иммигрантов из Тайваня. Ему 45 лет. Юрист по образованию. За последние годы создал несколько успешных стартапов в сфере образования. Одна из его компаний занимается поиском талантливых выпускников вузов. Им предлагается двухлетняя стажировка в городах с наиболее высоким уровнем безработицы в стране.

Еще один бизнесмен в списке — 62-летний Том Стейер. Его состояние оценивается в 1,6 миллиарда долларов. При этом Стейер отличается скромностью. Ездит на старенькой Honda, половину своих доходов отдает на благотворительность. Том и его жена вообще не пользуются предметами роскоши. Ярый противник Трампа. Агитировал за импичмент.

Майкл Беннет, сенатор от штата Колорадо, занимал высокие должности в администрациях Билла Клинтона и Барака Обамы. Беннету 55 лет. Обещает вернуться к системе страховой медицины, предложенной Обамой, и усовершенствовать ее. Выступает за ужесточение законов по оружию.

И еще один кандидат в списке демократов — это бывший губернатор Массачусетса, 63-летний Деваль Патрик. Близкий друг Барака Обамы. Именно Обама убедил его баллотироваться. Однако, выступая перед избирателями, Патрик старается не упоминать о своей дружбе с Обамой. Деваль Патрик родился в одном из самых бедных районов Чикаго, но смог получить высшее образование в Гарварде. Работал юристом. Потом состоял на государственной службе. Последние годы занимается инвестициями. Обещает увеличить государственное финансирование систем здравоохранения и образования, а также упростить избирательную систему США.

Ранее «ФАКТЫ» опубликовали скандальное интервью бизнесмена Льва Парнаса, уроженца Одессы, который вместе с партнером выступал в качестве посредника личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани в его встречах с бывшими и действующими высокопоставленными украинскими чиновниками в 2019 году. Парнас согласился сотрудничать с демократами, которые добиваются отставки действующего президента США.

Фото Getty Images

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