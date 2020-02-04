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Пассажирка из Украины приняла роды в самолете в небе над Индией: первые подробности
Украинка приняла роды на борту самолета. У одной из пассажирок начались схватки во время перелета рейсом Доха (Катар) — Бангкок (Таиланд). К счастью, среди пассажиров нашли медика — им оказалась 50-летняя Алена Федченко из Киева. О том, что приняла роды в самолете, Алена сама сообщила на своей странице в Facebook.
«Приняла роды на борту самолета Доха-Бангкок. Мальчик, мама тайка. Наш самолет в Калькутте, ждем скорую. Но мама и ребенок здоровы! Стресс, счастье и буря эмоций! Спасибо кафедре акушерства и гинекологии КМИ Богомольца. Вспомнила все в одну минуту!» — написала женщина.
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Позже в комментариях Алена уточнила, что у пассажирки начались роды в три часа ночи:
«Неожиданно объявляют в самолете, что нужен врач… Я пошла. А там в каптерке в хвосте самолета женщина на полу, стюардессы в растерянности. Я перчатки надела, стала на колени и вперед..»
По словам Алены, мальчик появился на свет через двадцать минут. Пилот решил совершить экстренную посадку в Калькутте, где маму и малыша забрала «скорая».
«Думаю, что по шкале Апгар он родился на 10 баллов, коллеги поймут… — написала Алена. — Он сразу закричал… Такой розовенький, и кулачки не синенькие. Я счастлива, что и малыш, и мама здоровы… Стюардессы спрашивали номер моей медицинской лицензии, как в американском кино. Мне в самолете включили Wi-Fi, и мне по Viber прислали все мои документы. А стюардессы подарили пижаму, потому что вся моя одежда была в крови…»
А подруга Алены Наталья Белоконева написала, что не все пассажиры восприняли происходящее адекватно. Многие были недовольны экстренной посадкой в Калькутте и, соответственно, задержкой рейса:
«Перелет Доха — Бангкок. Объявление от капитана (высота 8К на минуточку): «Есть ли врач на борту?! Срочно! Бежит моя Алена (врач она, к тому же, заслуженный). Принимает роды в воздухе (парень родился между Калькуттой и Бангкоком. Экстренная посадка (реально как в фильмах). Два часа простояли (пока парня в новый мир оформляли, ну и заправились еще на всякий случай). Знаете сколько дерьма выслушали от пассажиров? (на нашем родном языке)! «С х… и мы должны ждать, когда её скорая заберёт?» «Я за такое не платил!» «А рожать нельзя было на земле?» «Нашла время рожать, я спать хочу!» Ну и дальше по списку… Судить не мне, но будьте чуть добрее, люди. Главное, что парень здоров и всё хорошо».
Сейчас Алена уже в Бангкоке и отдыхает после тяжелого перелета.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как в Кировоградской области проводницы поезда приняли роды у 24-летней пассажирки. Похожий случай был и в апреле 2017 года в поезде Киев-Мариуполь. Кроме того, «ФАКТЫ» рассказывали, как женщина родила в киевском метро.
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