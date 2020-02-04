Голодный и добрый: на Полтавщине поймали необычного охотника за старушками

Происшествия

В Лубенском районе Полтавской области задержан 38-летний мужчина, ранее судимый за разбои и грабежи. Выйдя из мест лишения свободы, он снова взялся за старое. Объектами для нападений выбирал престарелых сельских жительниц, которые не могли оказать ему сопротивления.

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Начиная с ноября прошлого года, злоумышленник четыре раза проникал в чужие дома в Полтавской области. Ночью он выдавливал стекла в окнах, предварительно обесточив жилье, и забирал деньги, драгоценности, продукты.

— Я уже легла было спать, но потом встала, чтобы принять успокоительное, — рассказывает 84-летняя жительница села Михновцы Любовь С. — Подошла к выключателю — нет света. В темноте стала пробираться на кухню к холодильнику, где храню лекарства. И вдруг кто-то схватил меня сзади за горло: «Давай деньги!» Ответила вежливо: «Возьмите под подушкой на кровати». Пошел, взял три тысячи: «Мало, давай еще». Пришлось признаться, где лежат 500 гривен, отложенные с пенсии на лекарства. Сердце от волнения чуть не выскочило. «Можно мне лекарства взять не кухне?» — спросила незваного гостя. Он не возражал, даже посветил мне фонариком. Тут я и разглядела, кто забрался ко мне в хату: высокий, худой, средних лет, на лице черная маска с вырезом для рта.

Как ни странно, уходить он не спешил. Полез в холодильник, достал бананы, сметану, открыл банку с компотом. Вот, думаю, голодный бандит попался. «И долго вы у меня будете?» — спрашиваю. «Да еще с часок посижу», — отвечает. «Тогда я вас попрошу принести мне еще лекарств из кухни». Слава Богу, не отказал. И мобильный телефон не забрал, оставил, как просила, на окне веранды.

Опомнившись, баба Люба пошла к брату, живущему неподалеку, и рассказала о ночном происшествии. Он заявил в полицию. Полицейские довольно быстро установили личность злоумышленника. Мужчину выдало телосложение — не каждый заберется в дом через узкое окошко на чердаке.

— Суд избрал для злоумышленника меру пресечения — содержание под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога, — сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев. - Ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Проверяется причастность задержанного к аналогичным преступлениям.

После ЧП баба Люба наконец-то согласилась переехать к дочери в Лубны.

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