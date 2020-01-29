5 февраля 2020

История 999-я…Во время путешествия по Португалии мы с супругой несколько дней провели на острове Мадейра, который находится далеко в океане, приблизительно в тысяче километров от португальского берега. Прилетели мы туда из Европы, где в ту давнюю зиму (это было в конце 90-х годов) в Украине стояли трескучие морозы и все вокруг было заснежено. А на Мадейре с утра до вечера светило мягкое, как нам казалось, весеннее солнце. Утопающий в густой зелени остров был сплошь усеян яркими оранжевыми цветами с «птичьими» головками. В Киеве букеты с такой красотой стоят немалые деньги, а там ими были усеяны и обочины крутых горных дорог, и клумбы перед морским портом, в который на Новый год прибыло сразу несколько огромных белоснежных круизных лайнеров с тысячами заморских туристов.

Наш номер в старой гостинице с видом на бесконечный океан был достаточно скромным, но очень удобным. Консьержка шепнула, что именно в этом номере раньше частенько останавливался сам сэр Уинстон Черчилль, любивший проводить отпуск на райском острове. Все было хорошо, если бы только не эти несносные местные пацаны, постоянно гонявшие на соседней футбольной площадке мяч и оглашавшие дикими криками окрестности в связи с каждым забитым голом.

Кто знает, может быть, среди них тогда был и мальчишка, которому, как потом оказалось, суждено было свой маленький остров прославить на весь мир и в честь которого через какое-то время решили даже назвать местный международный аэропорт. По моим подсчетам, Криштиану Роналду (а речь идёт именно о нем, отмечающем сегодня свой 35-й день рождения) было в то время 11−12 лет и это был период начала его стремительного восхождения на мировой футбольный Олимп, на котором он продолжает находится и сейчас, деля его порой ещё с двумя-тремя звёздами такой же величины.

Начав играть в местной команде, Роналду (названный, кстати, в честь американского президента Рональда Рейгана, страстным поклонником которого был отец мальчика) очень быстро был замечен опытными тренерами и приглашён в футбольную академию «Спортинга». А уж после того, как эта команда во главе с 16-летним талантом победила знаменитый «Манчестер Юнайтед», игроки побеждённого гранда упросили легендарного тренера Алекса Фергюссона пригласить португальского вундеркинда в свой клуб.

О футбольных достижениях Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед», мадридском «Реале» и в нынешнем его туринском «Ювентусе» можно рассказывать очень долго. Пятикратному обладателю «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту мира, принадлежит множество рекордов, которые ещё нескоро могут быть побиты кем-то другим. Он сказочно богат, зарабатывая и в футболе, и на рекламе сотни миллионов долларов в год. Он счастлив в личной жизни, воспитывая с любимой женщиной четырёх обожаемых деток. Он фантастически популярен, имея едва ли не самое большое количество подписчиков в соцсетях и обойдя в этом негласном соревновании самых популярных в мире музыкальных исполнителей и артистов. И при этом он трогательно сентиментален и добр, уже многие годы продолжая сдавать донорскую кровь и миллионы евро передавая на лечение больных раком детей…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.