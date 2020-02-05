До больницы доходят не все: число жертв коронавируса растет (фото)

Мир

По данным на 5 февраля, число пациентов, умерших от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа (2019-nCoV), достигло 493 человек. Все они, за исключением одного, скончались в Китае. За пределами КНР умер только один больной — на Филиппинах, но он был китайским гражданином. Еще один человек скончался в Гонконге, который официально является частью Китая, имея статус специального административного района.

Резко возросло число больных, у которых выявлен 2019-nCoV. За сутки было зарегистрировано почти четыре тысячи новых случаев. Общее же число пациентов составляет теперь 24 505 человек. Новый коронавирус обнаружен в 24 странах мира кроме Китая.

Многие специалисты считают, что на самом деле больных гораздо больше. Врач из Уханя (города, где впервые был выявлен 2019-nCoV) рассказал репортеру «Немецкой волны» (DW), что больницы переполнены. Не помог даже экстренный ввод двух новых специализированных центров, которые были построены за восемь суток.

«Пациенты с симптомами зачастую вынуждены ждать обследования часами, — рассказал врач, имя которого „Немецкая волна“ специально не называет в целях его безопасности. — Врачи выписывают им лекарства и отправляют этих людей по домам с предписанием держаться подальше от окружающих. Комнаты ожидания полны кашляющими людьми. Проведя много времени в такой обстановке, даже здоровый человек рискует заразиться. Ближайшая больница нередко находится не близко. Если у человека нет собственной машины, то доехать можно только на такси, а на каждое поселение отведены лишь по два автомобиля такси. Разве что еще есть несколько добровольцев, которые тоже возят больных. Номер экстренной помощи 120 фактически не работает из-за наплыва желающих дозвониться. Кому не повезло, те вынуждены идти пешком. Говорят, что некоторые, в итоге, так и не доходят до больницы…»

В четверг, 30 января, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила режим чрезвычайной ситуации в сфере международного общественного здравоохранения в связи с распространением коронавируса из Китая. Руководство ВОЗ признало, что поначалу недооценило угрозу.

Руководство КНР также публично признало ошибки, допущенные в борьбе с опасным вирусом. Председатель КНР Си Цзиньпин созвал экстренное совещание Политбюро компартии, посвященное вопросам профилактики и контроля над эпидемией.

Целый ряд стран, включая Украину, провели эвакуацию своих граждан из Китая. В основном речь идет о туристах, а также студентах, которые учатся в китайских вузах.

В понедельник, 3 февраля, в Японии был помещен на карантин круизный лайнер Diamond Princess, на борту которого находятся более 3 700 пассажиров и членов экипажа. Судно стоит в Йокогаме. На лайнере обнаружили коронавирус. Установлено, что его носителем сначала был 80-летний китаец, который уже сошел на берег в Гонконге. От него вирус передался другим пассажирам.

Десять человек поместили в одну из городских больниц. Остальных тщательно проверяют. Болезнь подозревают еще у 273 человек. Они прошли дополнительные тесты и ждут уточненного диагноза.

Это уже второй случай, когда из-за коронавируса на карантин отправляется круизный лайнер. Судно Costa Smeralda с примерно семью тысячами пассажиров было заблокировано 30 января в гавани итальянского города Чивитавеккья. Среди участников круиза оказалась китаянка, прилетевшая в Милан из Макао вместе с мужем, чтобы отправиться в морское путешествие. На борту лайнера у женщины резко повысилась температура, возникли проблемы с дыханием. К счастью, коронавирус у нее не обнаружили, и Costa Smeralda отправилось дальше по маршруту.

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