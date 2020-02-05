Сенат США принял решение по импичменту Трампа (видео)

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В среду, 5 февраля, верхняя палата Конгресса США Сенат провела голосование по импичменту президента Дональда Трампа. Большинством голосов сенаторы отвергли обвинения, выдвинутые против главы государства Палатой представителей, нижней палатой Конгресса. Трамп обвинялся по двум статьям — злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. Обе непосредственно связаны с громким скандалом, получившим название «Украинагейт».

Процедура импичмента была инициирована демократами в конце сентября. Последовало расследование, которое проводили члены нескольких комитетов Конгресса США. Сначала их заседания проходили в закрытом режиме. Затем их стали транслировать в прямом телеэфире. На заседаниях заслушивали показания свидетелей, которые так или иначе были причастны к «Украинагейту».

Палата представителей, в которой большинство мест принадлежит демократам, в итоге проголосовала за выдвижение обвинений против Трампа и передачу собранных документов в Сенат. Слушания в Сенате по импичменту состоялись уже в январе. Республиканцы, пользуясь своим большинством в верхней палате Конгресса, добились того, что рассмотрение дела проходило по ускоренной процедуре. Никаких дополнительных свидетелей вызывать не стали, хотя на этом настаивали демократы.

В итоге, как и ожидалось, Сенат снял обвинения в адрес президента. Трамп остается на своем посту. Единственным республиканцем, который поддержал импичмент, стал сенатор от штата Юта Митт Ромни. В 2012 году он баллотировался в президенты США от Республиканской партии. «Я знаю, что в моей партии, в моем штате есть люди, которые категорически не одобряют мое решение. Я уверен, что услышу оскорбления от президента и его сторонников. Но я много молился перед тем, как принять это решение. Теперь я могу сказать своим детям, что выполнил свой долг», — заявил Ромни.

Старший сын президента Дональд Трамп-младший назвал сенатора «членом сопротивления» и призвал исключить Ромни из рядов Республиканской партии.

Демарш Ромни не повлиял на решение Сената, однако он продемонстрировал, что не все республиканцы уверены в невиновности президента. До сих пор Трамп постоянно подчеркивал, что Республиканская партия едина в своем противостоянии «фальшивым обвинениям демократов, которые являются политической диверсией».

Речь Ромни на заседании Сената запомнилась многим. «Серьезный вопрос, на который по конституции сенаторы должны ответить, заключается в том, совершил ли президент деяние настолько экстремальное и вопиющее, что его можно считать высшим преступлением…» — сказал сенатор. И, выдержав паузу, заявил: «Да, совершил! В делах с Украиной президент руководствовался личными и политическими интересами, и поэтому он виновен в чудовищном нарушении общественного доверия».

Голосование проходило в открытом режиме отдельно по каждому из пунктов обвинения. Председательствующий называл по очереди имена сенаторов, они поднимались со своих мест и коротко отвечали — «Виновен» или «Невиновен». Для признания Трампа виновным необходимо было получить не менее 67 голосов из 100.

По первому пункту 48 сенаторов признали президента виновным, 52 сенатора заявили, что Трамп невиновен. По второму пункту голоса сенаторов разделились чуть иначе — 47 сенаторов признали президента виновным.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Дональд Трамп 4 февраля выступил перед членами обеих палат Конгресса США с ежегодным обращением «О положении в стране». Несколько демократов демонстративно покинули зал, а спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси разорвала листы с текстом речи президента.

Видео ее демарша стало вирусным в сети.

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