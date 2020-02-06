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Спорт

«Динамо» — «Борац»: онлайн-видеотрансляция матча в Турции

8:05 7 февраля 2020 49
Георгий Бущан Мохаммед Кадири
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В воскресенье, 9 февраля, киевское «Динамо» проведет третий спарринг на последнем тренировочном сборе в турецком Белеке. После побед над словенской «Олимпией» (5:0) и норвежским «Стремсгодсетом» (3:0) «бело-синие» померяются силами с представителем чемпионата Боснии и Герцеговины «Борацом» из Баня-Луки.

Отметим, что в свое время старейший футбольный клуб бывшей Югославии играл в еврокубках против харьковского «Металлиста». В сезоне-1988/1989 в первом раунде Кубка кубков «Борац» победил харьковчан дома — 2:0, но был разгромлен в гостях — 0:4.

В текущем чемпионате страны команда с 35 очками занимает третье место, на один пункт отставая от «Сараево» и идя вровень с «Железничаром». На сборах в Турции подопечные 41-летнего Бранислава Крунича (экс-футболист «Волыни») уже провели два спарринга с российскими клубами: с «Оренбургом» — 2:2 и с «Чайкой» — 1:2.

Прямую видеотрансляцию поединка «Динамо» — «Борац» смотрите 9 февраля (в 16:00) на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.

В рамках второго сбора «Динамо» проведет еще три спарринга: 11 февраля — с вице-чемпионом Беларуси БАТЭ (16:00), 12-го — с «Тоболом» из Казахстана (4-е место; 16:30) и 15-го — с чемпионом Грузии тбилисским «Динамо» (16:00). Все матчи в прямом эфире будут транслироваться на YouTube-канале ФК «Динамо».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что защитник сборной Венгрии Тамаш Кадар после конфликта с Михайличенко сослан в молодежный состав команды.

Фото ФК «Динамо»

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