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Из-за коронавируса допуск к Путину теперь регулируют тепловизором
В России, глядя на распространение по миру китайского коронавируса, всерьез обеспокоились безопасностью первого лица. Журналисты, работающие в Кремле, пожаловались, что теперь всех приходящих на встречу с Владимиром Путиным, заставляют предварительно измерить температуру.
Чтобы не допустить к Путину потенциально зараженных, на входе у прибывших смотрят не только документы, но еще и ввели дополнительную проверку тепловизором. Одними из первых с чрезвычайными мерами предосторожности истолкнулись те, кто прибыл 6 февраля в Кремль на заседание совета по науке и образованию.
Как сообщают «Ведомости», у Путина подтвердили, что будут проверять всех участников публичных мероприятий с участием президента РФ. Насколько затянутся меры предосторожности, пока не известно.
Тем временем в Ростове-на-Дону тоже переусердствовали в профилактике коронавируса. Жители города, опасаясь заражения, на улицу выходили в медицинских масках и тут же сталкивались с повышенным интересом к своей персоне со стороны полиции. Telegram-канал Baza выяснил, что это не совпадение: дежурным полицейским действительно дали указание останавливать и проверять документы у людей в масках, а особо подозрительных везти в отделения и там проверять личность по базе. Связано это с тем, что люди в масках стали неуловимы для уличных камер видеонаблюдения.
Напомним, в России подтвердились два случая заражения китайским коронавирусом, а на российском телевидении придумали нелепую конспирологическую версию о причинах вспышки заболевания.
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