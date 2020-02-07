Число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере в Японии значительно возросло

Мир

На круизном лайнере Diamond Princess, который с 3 февраля стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV. По состоянию на 7 февраля подтверждено заражение 61 пассажира. О двух десятках заболевших было известно, а после масштабной проверки был зафиксирован еще 41 случай заражения.

Граждан Украины среди заразившихся нет. Среди новых заболевших — восемь американцев, по пять туристов из Австралии и Канады, а также аргентинец и британец.

Предполагается, что вирус на борт принес 80-летний мужчина. Он находился на судне с 20 по 25 января, а затем сошел на берег в Гонконге. Проверка в порту подтвердила, что турист и сам заразился коронавирусом и мог заразить еще 273 человек, с которыми пересекался на лайнере.

Напомним, всего на борту Diamond Princess находятся 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа. 25 представителей команды судна — граждане Украины.

Все пассажиры, у которых проявились симптомы пневмонии, были госпитализированы в больницы Токио и еще четырех японских городов. На судне до 19 февраля объявлен карантин, пришвартоваться в порту Йокогамы «Принцессе» не разрешили.

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