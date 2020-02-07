Украина

6 февраля в зале Верховной Рады во время потасовки у президиума нардеп от «Слуги народа» Максим Ткаченко обругал депутата ВР от «Батьківщини» Алексея Кучеренко. Издание «ГОРДОН» собрало самые яркие высказывания в соцсетях об этой перепалке.

У депутатов из фракций «Слуга народа» и «Батьківщина» разошлись мнения в вопросе о введении рынка земли в Украине, а 6 февраля Рада приступила к рассмотрению законопроекта на эту тему во втором чтении.

Все началось с потасовки Власенко и Дмитрука.

К Кучеренко подошел нардеп от «Слуги народа» Максим Ткаченко.

«Ваше время вышло, идите отдыхать, едьте в санаторий, едьте в Трускавец, отдыхайте», — заявил он Кучеренко.

В ответ тот назвал «слуг» малолетними клоунами.

«Щас за клоуна, бл… дь… За клоуна вы щас п… зды получите», — заявил Ткаченко. «Я хочу на это посмотреть», — парировал Кучеренко. После этого коллеги отвели нардепа из фракции «Слуги народа» в сторону.

Кучеренко написал на Ткаченко заявление в полицию и сказал, что готов его забрать только в том случае, если тот извинится с трибуны. Ткаченко в комментарии изданию «ГОРДОН» заявил, что обматерил Кучеренко в Верховной Раде, потому что тот умышленно его спровоцировал, а приносить извинения он не намерен.

В социальных сетях обсуждают этот конфликт.

«Дожили… Довыбирались… Так называемый „ЗЕслуга народа“ Максим Ткаченко, как шпана из подворотни, обматерил своего оппонента из „Батьківщини“ Алексея Кучеренко в сессионном зале парламента. Клоун — он и есть клоун. Простите за нецензурщину от депутата парламента», — пишет Валентина Коваленко.

Людмила Месяц считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен отреагировать на поведение депутатов из пропрезидентской фракции.

«Пришло неумное стадо, которое не знает даже самых простых моральных законов — в таком тоне разговаривать со старшими людьми по меньшей мере некрасиво. То собак советуют продать, чтобы выжить украинцу, то почки продать… Если Зеленский в ближайшем будущем не начнет чистку своих рядов, буду считать, что он самоубийца», — отмечает она.

Тамара Снежко поддержала сторону Ткаченко.

«Кучеренко борется за место при „корыте“ и отнюдь не за землю… они не защитили территорию страны, интернет… А теперь своими грязными методами противостоят прозрачной власти. За десятки лет их власти никакого благополучия украинцам, весь их труд в парламенте — для своего обогащения… Пожелаю вам выдержки и понимания. А таким, как Кучеренко, — отставки и здоровья», — заявила пользовательница Facebook и опубликовала ссылку на новость о том, что глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия одобрил высказывания Ткаченко.

Пользователь Игорь Вутков запустил хэштег #НеБудьКакТкаченкоУважайСтарших!

Журналистка Алена Яхно подчеркивает, что до вчерашнего дня о Максиме Ткаченко мало кто слышал.

Общественный деятель Назар Приходько считает, что еще неизвестно, кто из участников конфликта «захлебнется зелеными соплями».

Экс-нардеп Игорь Мосийчук посетовал на интеллигентность Кучеренко и заявил, что на его месте дал бы Ткаченко «в бубен».

«Это уважаемый Алексей Юрьевич — просто интеллигентный человек, потому что если бы эта слуга ко мне так подскочила, то уже бы в бубен между своих бычьих рог получил!» — написал политик.

Сам Кучеренко рассказал в Facebook, что вынужден объяснять своим четырем сыновьям, что вчера произошло в Раде.

«Мои сыновья терзают меня простыми вопросами: кто этот „нехороший дядя“, почему он ругается матом, как получилось, что его избрали в ВР, кто его туда привел и за какие деньги, почему он является целым заместителем правящей фракции, кто его родители и как его наказать, когда они подрастут?! Я всеми силами пытаюсь объяснить мальчикам, что идиотов кругом очень много, нужно набраться терпения и ни в коем случае не вступать с ними в перепалки, наказывать хулиганов нужно по закону, а о том, кто его привел в ВР, нужно спрашивать у нашего президента Владимира Зеленского и у „политических лидеров“ его „политической силы“!» — написал нардеп.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что народный депутат Алексей Кучеренко решил не спускать с рук выходку коллеги-парламентария Максима Ткаченко. После того, как «слуга народа» Ткаченко грубо обругал Кучеренко на заседании парламента, оскорбленный нардеп пожаловался в полицию.

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