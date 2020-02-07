24.38 / 24.63 26.66 / 27.09
Киев: -5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Вернуться готовы не все: названо количество украинцев, решивших остаться в Ухани

22:58 7 февраля 2020 170
Вернуться готовы не все: названо количество украинцев, решивших остаться в Ухани
Инф. «ФАКТОВ»

В китайском Ухани, ставшем эпицентром эпидемии коронавируса, все еще остаются 75 граждан Украины, однако желание вернуться на родину изъявили только 50 человек. Об этом УНИАН сообщили в МИД Украины.

«По состоянию на 7 января 2020 года известно о 75 гражданах Украины, которые находятся в городе Ухань, двух гражданках в городе Сянъян, одной — в городе Сяогань, 3 гражданах в городе Ичан, 2 гражданках в городе Цзинчжоу и одном гражданине в городском округе Чжунсянь, город Цзинмэнь. Среди указанных граждан изъявили желание об эвакуации 50 граждан Украины», — сообщили в МИД

По официальным данным китайской стороны, в Китае проживают 4803 украинских гражданина, случаев заражения их коронавирусом не зафиксировано.

В настоящее время Посольство Украины в КНР поддерживает постоянную связь с украинцами в Ухани и других городах страны. Кроме того, коммуникация с ними осуществляется в социальных сетях, а также в группах, созданных украинцами в мессенджере WeChat.

В круглосуточном режиме работает оперативная группа по оказанию помощи гражданам Украины при Посольстве Украины, а кроме того, всю информацию можно получить на «горячей линии» Департамента консульской службы МИД Украины (+38 044 238 16 57).

Напомним, «ФАКТЫ» писали об украинском студенте Дмитрии Синице, который невольно оказался в эпицентре эпидемии, а до этого жил в Ухани 6 месяцев. По его словам, студентов постоянно обследуют, ежедневно меряют температуру, и не выпускают за пределы кампуса.

Украинцы также находятся среди пассажиров заблокированного у берегов Японии, и зараженного коронавирусом круизного лайнера Diamond Princess.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Татьяна Кравченко

"Была такой хорошенькой": Валюха из "Сватов" удивила поклонников снимком времен знакомства с Абдуловым

Сивохо

“Опомнитесь, слуги”: Сивохо взорвал сети заявлением о пенсиях жителям ОРДЛО

Оливия Нанн

Девушка поделилась ужаснувшим друзей селфи — она не заметила, что была не одна (фото)

рублевка

Азаров и Захарченко живут на Рублевке: в сети показали фото элитных имений чиновников времен Януковича

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер