Мир

Вернуться готовы не все: названо количество украинцев, решивших остаться в Ухани

В китайском Ухани, ставшем эпицентром эпидемии коронавируса, все еще остаются 75 граждан Украины, однако желание вернуться на родину изъявили только 50 человек. Об этом УНИАН сообщили в МИД Украины.

«По состоянию на 7 января 2020 года известно о 75 гражданах Украины, которые находятся в городе Ухань, двух гражданках в городе Сянъян, одной — в городе Сяогань, 3 гражданах в городе Ичан, 2 гражданках в городе Цзинчжоу и одном гражданине в городском округе Чжунсянь, город Цзинмэнь. Среди указанных граждан изъявили желание об эвакуации 50 граждан Украины», — сообщили в МИД

По официальным данным китайской стороны, в Китае проживают 4803 украинских гражданина, случаев заражения их коронавирусом не зафиксировано.

В настоящее время Посольство Украины в КНР поддерживает постоянную связь с украинцами в Ухани и других городах страны. Кроме того, коммуникация с ними осуществляется в социальных сетях, а также в группах, созданных украинцами в мессенджере WeChat.

В круглосуточном режиме работает оперативная группа по оказанию помощи гражданам Украины при Посольстве Украины, а кроме того, всю информацию можно получить на «горячей линии» Департамента консульской службы МИД Украины (+38 044 238 16 57).

Напомним, «ФАКТЫ» писали об украинском студенте Дмитрии Синице, который невольно оказался в эпицентре эпидемии, а до этого жил в Ухани 6 месяцев. По его словам, студентов постоянно обследуют, ежедневно меряют температуру, и не выпускают за пределы кампуса.

Украинцы также находятся среди пассажиров заблокированного у берегов Японии, и зараженного коронавирусом круизного лайнера Diamond Princess.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter