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Хоакин Феникс откровенно признался, что роль в "Джокере" едва не свела его с ума
На протяжении всего прошлого года «ФАКТЫ» каждую неделю публиковали эксклюзивные интервью со знаменитостями, многие из которых теперь выдвинуты на соискание премии «Оскар». Кинозвезды откровенно рассказывали о своей работе, ролях, раскрывали секреты подготовки к ним. И вот теперь, когда до вручения наград Американской киноакадемии остается совсем немного времени, эти беседы приобретают внезапную остроту и актуальность.
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Хоакин Феникс по праву считается фаворитом в гонке за «Оскаром» в номинации «Лучший актер». Он сыграл главную роль в нашумевшем фильме «Джокер» режиссера Тодда Филлипса. Для 45-летнего актера это четвертая номинация на главную премию в мировом кино. В 2001 году он выдвигался на соискание «Оскара» как лучший актер второго плана за роль в фильме «Гладиатор». Но тогда премию получил Бенисио дель Торо за фильм «Траффик». В 2006 году Феникс сыграл легендарного американского певца Джонни Кэша в биографической драме «Переступить черту». Но киноакадемики отдали победу Филипу Сеймуру Хоффману за роль в другой биографической драме «Капоте», рассказывающей об американском писателе Трумене Капоте. Третья номинация была в 2013 году за главную роль в психологической драме «Мастер». «Оскар» достался Дэниелу Дэй-Льюису, который сыграл Авраама Линкольна в картине «Линкольн».
Теперь все уверены, что «Джокер» принесет Хоакину долгожданный трофей. Вот, что заявил Феникс в эксклюзивном интервью, опубликованном «ФАКТАМИ»:
«Тяжелее всего было похудеть. Пришлось в очень сжатые сроки сбросить большой вес. Именно с этого я и начал подготовку к съемкам. Как выяснилось, такое резкое похудение влияет на психику (смеется). Просто сходишь с ума, скажу я вам… За месяц 24 килограмма! Порой не мог читать сценарий — буквы плыли перед глазами. А во время наших долгих разговоров с Тоддом я или засыпал, или был готов наброситься на него. Мы жутко спорили. Но, вынужден признать, в некоторых моментах Филлипс был абсолютно прав. Например, я рассказал ему, что прочитал интересную книгу о политических убийцах и тех, кто задумывал такие преступления, но не совершил их в силу различных причин. Мне казалось, что мой герой Артур Флек очень похож на этих людей. Тодд категорически возражал. Я думал, что он умничает, не хочет прислушаться к моему видению образа, навязывает свое мнение. Все это раздражало.
Но потом, во время работы на съемочной площадке, понял, что ошибался как раз я, а не он. Если бы мы пытались наделить Артура чертами реально существовавших людей, то резко ограничили бы свободу творчества. Он же выдуманный персонаж. И мне бы очень не хотелось, чтобы какой-нибудь психиатр увидел в Джокере типичные проявления любого из известных медицине психических отклонений. Тогда все стало бы слишком просто. Выпишите Артуру лекарства — и все в порядке…"
Полностью интервью Хоакина Феникса можно прочитать здесь.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что легендарный актер Энтони Хопкинс думает о премии «Оскар» и своей карьере актера.
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