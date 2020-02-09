- 20:12 В Умани проучили водителя маршрутки, обидевшего детей погибшего воина АТО
- 20:06 "Оскар-2020": Адам Сэндлер обиделся на Американскую киноакадемию
- 20:00 Укреплять иммунитет и избавляться от всего лишнего в доме: лунный календарь на 10—16 февраля
- 19:34 «Это уровень 15-летнего мальчика!»: известный продюсер раскритиковал первый полуфинал нацотбора на «Евровидение»
- 19:07 «Динамо» — БАТЭ: онлайн-видеотрансляция матча в Турции
- 18:59 Нацгвардия взяла Мукачево под круглосуточный контроль
- 18:39 В Южной Корее мать смогла виртуально "пообщаться" с умершей дочерью: невероятное видео
- 17:54 «Динамо» разгромило третьего подряд соперника на сборе в Турции
- 17:45 Пункты пропуска на Донбассе работают со сбоями: что нужно об этом знать
- 17:22 Курортная Кирилловка побила температурный рекорд этой зимы в Украине — минус 23,2 градуса
- 17:07 Фаворит "Оскара" "Джокер" неожиданно оказался среди претендентов на "Золотую малину"
- 17:03 Невероятный полет из Нью-Йорка в Лондон: ветер помог авиалайнеру поставить рекорд скорости
«Динамо» — БАТЭ: онлайн-видеотрансляция матча в Турции
Во вторник, 11 февраля, киевское «Динамо» проведет очередной спарринг на втором тренировочном сборе в турецком Белеке. Соперником подопечных Алексея Михайличенко станет БАТЭ из Борисова, который по итогам прошлого сезона впервые за 14 лет не стал чемпионом Беларуси, отдав «золото» команде Артема Милевского брестскому «Динамо» (совсем недавно вице-чемпион Украины разгромил своих белорусских одноклубников — 3:0).
Напомним, что в 2010 году пути «Динамо» и БАТЭ пересекались в групповом турнире Лиги Европы. В Киеве была зафиксирована ничья (2:2), а в Минске динамовцы разгромили белорусов (4:1).
Нынешней зимой команда 38-летнего Кирилла Альшевского, возглавившего БАТЭ в январе 2020-го, уже провела четыре контрольных матча: с «Витебском» — 2:1, с чешскими «Злином» — 0:0 и «Пршибрамом» — 0:1, а также с российским «Сочи» — 1:1.
Прямую видеотрансляцию поединка «Динамо» — БАТЭ смотрите 11 февраля (в 16:00) на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.
В рамках второго сбора «Динамо», в общую группу которого после травм вернулись Вербич, Русин и Шабанов, проведет еще два спарринга: 12 февраля — с «Тоболом» из Казахстана (4-е место; 15:00) и 15-го — с чемпионом Грузии тбилисским «Динамо» (16:00). Оба матча в прямом эфире будут транслироваться на YouTube-канале ФК «Динамо».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в Турции разгромило боснийский «Борац».
Фото ФК «Динамо»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!