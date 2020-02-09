«Динамо» — БАТЭ: онлайн-видеотрансляция матча в Турции

Спорт

Во вторник, 11 февраля, киевское «Динамо» проведет очередной спарринг на втором тренировочном сборе в турецком Белеке. Соперником подопечных Алексея Михайличенко станет БАТЭ из Борисова, который по итогам прошлого сезона впервые за 14 лет не стал чемпионом Беларуси, отдав «золото» команде Артема Милевского брестскому «Динамо» (совсем недавно вице-чемпион Украины разгромил своих белорусских одноклубников — 3:0).

Напомним, что в 2010 году пути «Динамо» и БАТЭ пересекались в групповом турнире Лиги Европы. В Киеве была зафиксирована ничья (2:2), а в Минске динамовцы разгромили белорусов (4:1).

Нынешней зимой команда 38-летнего Кирилла Альшевского, возглавившего БАТЭ в январе 2020-го, уже провела четыре контрольных матча: с «Витебском» — 2:1, с чешскими «Злином» — 0:0 и «Пршибрамом» — 0:1, а также с российским «Сочи» — 1:1.

Прямую видеотрансляцию поединка «Динамо» — БАТЭ смотрите 11 февраля (в 16:00) на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.

В рамках второго сбора «Динамо», в общую группу которого после травм вернулись Вербич, Русин и Шабанов, проведет еще два спарринга: 12 февраля — с «Тоболом» из Казахстана (4-е место; 15:00) и 15-го — с чемпионом Грузии тбилисским «Динамо» (16:00). Оба матча в прямом эфире будут транслироваться на YouTube-канале ФК «Динамо».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в Турции разгромило боснийский «Борац».

Фото ФК «Динамо»





Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter