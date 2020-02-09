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В Одессе женщина с детской коляской провалилась в трехметровую яму (фото)
ЧП случилось в Киевском районе Одессы, на пересечении Люстдорфской дороги и улицы Александра Невского. Пострадавшая одесситка Наталья еще не может спокойно говорить о происшедшем.
«Это повергло меня в шок! В районе супермаркета „Вузовский“, возле въезда в автоцентр Toyota, я пыталась проехать с коляской и маленьким ребенком. Поняв, что из-за огромной лужи здесь мне никак не пробраться, решила развернуть коляску. Немного попятилась и… упала в яму», — вспоминает женщина.
Поблизости никого не оказалось, помочь было некому. Не без труда Наталье удалось выкарабкаться наружу. Осмотревшись, она увидела, куда она «спикировала»…
«Это моментально заставило меня забыть и об ушибе, и об испачканной одежде. Яма метра три глубиной, а ширина такая, что и крупный мужчина пройдет без труда. Внизу — поток воды. Хорошо, что я застряла на трубе. А если бы соскользнула?.. Я её не заметила днем, что говорить о ночи? Почему ничем не закрыли, не поставили ограждение?», — задается вопросами потерпевшая.
По словам Натальи, даже после этого инцидента никто проблемой «не заморачивался». Охранники автоцентра сказали что, вроде бы, вызывали аварийные службы, но… никто не приехал. Потому они решили просто оградить «коварное место»… бело-красной лентой.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как на территории Киевской городской клинической больницы № 10 в открытый люк канализационного коллектора упал ребенок.
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