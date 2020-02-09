Фаворит "Оскара" "Джокер" неожиданно оказался среди претендентов на "Золотую малину" (фото)

Шоу-бизнес

В субботу, 8 февраля, в США были названы претенденты на антипремию «Золотая малина», которая ежегодна вручается за сомнительные достижения в кинематографе. На Западе награда получила прозвище The Razzies. Номинантов и лауреатов определяют критики и журналисты из всех 50 американских штатов и двух дюжин стран. На данный момент эта «академия» состоит из 1 071 члена.

Обычно номинантов на «Золотую малину» называли за день до объявления претендентов на премию «Оскар». А лауреаты The Razzies становились известны накануне церемонии вручения наград Американской киноакадемии. Однако в этом году, как известно, «Оскар» вручают на три недели раньше традиционного срока. Все остальные церемонии награждения были вынуждены также пересмотреть свой календарь и сдвинуться на две-три недели. «Золотая малина» отказалась это делать.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ЦЕРЕМОНИИ «ОСКАР-2020»

Причины не называются. СМИ строят догадки. Две основные версии выглядят так: либо The Razzies решила всем доказать, что чхать она хотела на Американскую киноакадемию, либо это связано с тем, что церемонию вручения «Золотой малины» впервые в ее истории намерены показать в прямом телеэфире. Такой решение было принято в связи с тем, что это будет уже 40-я по счету церемония The Razzies.

В этом году «ягодки» будут раздавать в 10 номинациях. Больше всех досталось мюзиклу «Кошки». Он собрал приличную «корзинку» — девять номинаций.

Кадр из фильма "Кошки"

А теперь давайте по порядку. Главная категория — «Худший фильм». В ней представлены пять картин: «Кошки», «Рэмбо: Последняя кровь», «Фанатик», «Призраки Шэрон Тейт», «Семейные похороны Мэдеи».

Джон Траволта второй год подряд претендует на победу в номинации «Худший актер». «Золотую малину» ему могут принести сразу два фильма — «Фанатик» и «Торговый пункт». В прошлом году Траволту спас от сомнительной премии… президент США Дональд Трамп! Именно он был признан худшим актером.

В этот раз Трампа среди номинантов нет. Соперниками Траволты являются Сильвестр Сталлоне («Рэмбо: Последняя кровь»), Мэттью Макконахи («Море соблазна»), Джеймс Франко («Зеровилль») и Дэвид Харбор («Хеллбой»).

Сильвестр Сталлоне в фильме "Рэмбо: Последняя кровь"

Комик Тайлер Перри затесался в категорию «Худшая актриса» за исполнение главной роли в собственном фильме «Семейные похороны Мэдеи». Его соперницами стали Хилари Дафф («Призраки Шэрон Тейт»), Энн Хэтауэй («Море соблазна» и «Отпетые мошенницы»), Ребел Уилсон («Отпетые мошенницы»), Франческа Хэйворд («Кошки»).

Тайлер Перри в комедии "Семейные похороны Мэдеи"

Тайлер Перри так поразил своей игрой членов академии The Razzies, что его дважды выдвинули на соискание «Золотой малины» в номинации «Худший актер второго плана». И это за две роли все в той же комедии «Семейные похороны Мэдеи». Кроме главной героини Тайлер сыграл в ней следующих персонажей — дядю Хитроу и Джо. Попал в номинацию и Брюс Уиллис за роль в триллере «Стекло». Еще два «счастливчика» — это Сет Роген («Зеровилль») и Джеймс Корден («Кошки»).

Ребел Уилсон тоже «отличилась». Актриса угодила еще и в номинацию «Худшая актриса второго плана» за роль в мюзикле «Кошки». Обладательница премии «Оскар» леди Джуди Денч также сыграла в «Кошках» и поплатилась за это номинацией на «Золотую малину». Соперницами Уилсон и Денч являются Джессика Честейн («Темный Феникс»), Фенесса Пинеда («Рэмбо: Последняя кровь») и Кэсси Дэвис («Семейные похороны Мэдеи»).

Худшим режиссером 2019 года рискуют стать Фред Дерст («Фанатик»), Джеймс Франко («Зеровилль»), Эдриан Грунберг («Рэмбо: Последняя кровь»), Том Хупер («Кошки»), Нил Маршалл («Хеллбой»).

«Кошки», «Призраки Шэрон Тейт», «Хелбой», Рэмбо: Последняя кровь" и «Семейные похороны Мэдеи» представлены также в номинации «Худший сценарий».

В категории «Худший ремейк, сиквел или рип-офф» ведут борьбу с надеждой проиграть «Темный Феникс», «Хеллбой», Рэмбо: Последняя кровь", «Семейные похороны Мэдеи» и «Годзилла II: Король монстров».

С юмором подошли члены академии The Razzies к отбору номинантов в категории «Худший экранный дуэт». Здесь представлены: «любое из существ полукошек-полулюдей с мохнатыми яйцами» в мюзикле «Кошки», Джейсон Деруло и его персонаж в «Кошках», Тайлер Перри и Тайлер Перри (или Тайлер Перри) в «Семейных похоронах Мэдеи», Сильвестр Сталлоне и его «ярость-импотент» в «Рэмбо: Последняя кровь», Джон Траволта и «любой сценарий. Который он выберет для съемок».

Еще одна категория «Золотой малины» называется так: «Худшее неуважение к человеческой жизни и общественной собственности». В этой категории оказался «Джокер» — главный фаворит премии «Оскар», собравший 11 номинаций. Вот такой парадокс. С ним соперничают «Призраки Шэрон Тейт», «Хеллбой», «Рэмбо: Последняя кровь» и «Закатать в асфальт».

С недавних пор у The Razzies появилась номинация, в которой уже совершенно серьезно отдается должное актерам, которые в недавнем прошлом откровенно разочаровывали своей игрой, но в минувшем году доказали всем, что умеют играть и не зря называются кинозвездами. В этот раз реабилитировали себя Уилл Смит («Аладдин»), Дженнифер Лопес («Мошенницы с Уолл-стрит»), Адам Сэндлер («Неограненные камни»), Киану Ривз («Джон Уик 3» и озвучка в мультфильме «История игрушек 4»), Эдди Мерфи («Мое имя Долемайт»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Дженнифер Лопес за эту роль номинировалась на премию «Золотой глобус».

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