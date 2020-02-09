В Южной Корее мать смогла виртуально "пообщаться" с умершей дочерью: невероятное видео

Наука и технологии

В Южной Корее специалисты по виртуальной реальности смогли воплотить в жизнь популярный сюжет научно-фантастических романов. Разработчики сумели «оживить» умершего человека, создав его невероятно реалистичный VR-образ.

Фильм о работе ученых получился невероятно эмоциональным. Документальное видео «Я встретил тебя» во всех подробностях описывает, как кореянка Чан Чжи Сун смогла еще раз увидеть, поиграть и «пообщаться» со своей дочерью, рано умершей из-за тяжелой болезни. Три года назад у семилетней Найон диагностировали неизлечимое заболевание, и в течение месяца она скончалась. Родители собрали самые яркие фото и видео из семейного архива и передали их разработчикам.

Виртуальную копию девочки разработчики поместили в парк, где семья часто гуляла вместе. Надев специальные VR-перчатки и VR-очки, Чан Чжи Сун погружается в мир, где грань между иллюзией и реальностью практически стерта. Виртуальной копии Найон можно коснуться, пригладить ей волосы, поговорить, услышать голос.

На работу над проектом у команды разработчиков ушло около восьми месяцев. Была задействована специальная технология захвата движений. Разработчики выбрали подходящую по возрасту девочку-актрису, записали, как она ходит, бегает, машет рукой, а затем на этот образ наложили имеющиеся изображения Найон.

Семья Найон оценивает новый опыт как крайне необычный — VR-технологии позволили еще раз встретиться с рано ушедшей дочерью и сестрой. Мать девочки также призналась, что наконец сбылась потаенная мечта.

Напомним ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как технологии виртуальной реальности можно использовать в дизайне интерьеров и для заказа товаров.

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