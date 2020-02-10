"Оскар-2020": все победители

Шоу-бизнес

В воскресенье, 9 февраля, в Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения премии «Оскар». Награды вручались в 24 номинациях. Лидером неожиданно стал южнокорейский фильм «Паразиты», победивший в четырех из них.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ЦЕРЕМОНИИ «ОСКАР-2020»

Список лауреатов премии «Оскар-2020»

Лучший фильм — «Паразиты»

Лучший режиссер Пон Чжун Хо («Паразиты»)

Лучший актер — Хоакин Феникс («Джокер»)

Лучшая актриса — Рене Зеллвегер («Джуди»)

Лучший актер второго плана — Брэд Питт («Однажды в… Голливуде»)

Лучшая актриса второго плана — Лора Дерн («Брачная история»)

Лучший иностранный фильм — «Паразиты»

Лучший полнометражный мультфильм — «История игрушек 4»

Лучший короткометражный мультфильм — «Волосатая любовь»

Лучший оригинальный сценарий — Пон Чжун Хо («Паразиты»)

Лучший адаптированный сценарий — Тайка Вайтити («Кролик Джоджо»)

Лучшая музыка к фильму — Хильдур Гуднадоуттир («Джокер»)

Лучшая песня к фильму — Элтон Джон («Рокетмен»)

Лучший грим — «Секс-бомба»

Лучшие спецэффекты — «1917»

Лучший звукооператор — «1917»

Лучшие кинооператор — «1917»

Лучший монтаж — «Аутсайдеры» (оригинальное название «Форд против Феррари»)

Лучший звуковой монтаж — «Аутсайдеры»

Лучший дизайн костюмов — «Маленькие женщины»

Лучший художник — «Однажды в… Голливуде»

Лучший игровой короткометражный фильм — «Окно напротив»

Лучший документальный фильм — «Американская фабрика»

Лучший документальный короткометражный фильм — «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)»

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