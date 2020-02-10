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"Оскар-2020": все победители
В воскресенье, 9 февраля, в Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения премии «Оскар». Награды вручались в 24 номинациях. Лидером неожиданно стал южнокорейский фильм «Паразиты», победивший в четырех из них.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ЦЕРЕМОНИИ «ОСКАР-2020»
Список лауреатов премии «Оскар-2020»
Лучший фильм — «Паразиты»
Лучший режиссер Пон Чжун Хо («Паразиты»)
Лучший актер — Хоакин Феникс («Джокер»)
Лучшая актриса — Рене Зеллвегер («Джуди»)
Лучший актер второго плана — Брэд Питт («Однажды в… Голливуде»)
Лучшая актриса второго плана — Лора Дерн («Брачная история»)
Лучший иностранный фильм — «Паразиты»
Лучший полнометражный мультфильм — «История игрушек 4»
Лучший короткометражный мультфильм — «Волосатая любовь»
Лучший оригинальный сценарий — Пон Чжун Хо («Паразиты»)
Лучший адаптированный сценарий — Тайка Вайтити («Кролик Джоджо»)
Лучшая музыка к фильму — Хильдур Гуднадоуттир («Джокер»)
Лучшая песня к фильму — Элтон Джон («Рокетмен»)
Лучший грим — «Секс-бомба»
Лучшие спецэффекты — «1917»
Лучший звукооператор — «1917»
Лучшие кинооператор — «1917»
Лучший монтаж — «Аутсайдеры» (оригинальное название «Форд против Феррари»)
Лучший звуковой монтаж — «Аутсайдеры»
Лучший дизайн костюмов — «Маленькие женщины»
Лучший художник — «Однажды в… Голливуде»
Лучший игровой короткометражный фильм — «Окно напротив»
Лучший документальный фильм — «Американская фабрика»
Лучший документальный короткометражный фильм — «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)»
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