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«Мама потратила на меня последние деньги»: шокирующее признание финалистки нацотбора на «Евровидение-2020» (фото, видео)
Первый полуфинал национального отбора на «Евровидение-2020», который состоялся в прямом эфире каналов СТБ и UA: Перший, определил трех победителей: KRUTЬ, Jerry Heil и Go-A. Самый высокий балл от жюри и зрителей получила молодая бандуристка Марина Круть с песней «99».
В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Марина Круть рассказала, что чувствовала на сцене нацотбора, призналась в своих страхах и назвала главного конкурента.
— Марина, насколько неожиданным был для вас выход в финал?
— Совершенно неожиданным! По сути, это свалилось на меня как снег на голову. Мне кажется, вся страна рассчитывала увидеть другую тройку лидеров. Я была как темная лошадка, на которую никто не делал ставки. Но в последний момент все перевернулось. Это пример того, что в жизни иногда случается невозможное!
— Но вы верили в свои силы?
— На самом деле у меня был такой настрой, что я смирилась с тем, что никуда не пройду. Поэтому была готова максимально выложиться на сцене, а шансы пройти в финал просто не оценивала. Мне казалось, что у других артистов была мощнее продюсерская и пиар-поддержка. Я молодая певица и, хотя прошла уже какой-то путь в музыке, не хотела заранее на что-то рассчитывать.
— У вас нет продюсера?!
— Моя команда — менеджер и пиарщик. Но продюсера, человека, который вкладывает в меня деньги, нет.
— Все подумали, что это ваша мама.
— Так получилось, потому что я со сцены рассказала о маминой поддержке. Она давала мне деньги два раза в жизни. Первый — на покупку бандуры. Второй — когда я готовилась к «Евровидению» — на номер, костюм. Но это были буквально последние деньги из ее бюджета. Она уже на пенсии, но до сих пор работает и хотела как-то мне помочь. Мне грех было не сказать об этом со сцены. Пусть люди понимают мои слова, как хотят.
— У вас был красивый номер: роскошное платье, белоснежный инструмент.
— Кстати, многие из тех, кто помогали мне работать над номером, делали это бесплатно. Что касается белой бандуры, то это не мой инструмент, я взяла его специально для выступления. Это одна из самых красивых бандур в Украине. Она белая, и уже в этом ее уникальность. Моя личная бандура — концертная, она традиционного цвета дерева. А для номера на отборе нам нужен был именно белый инструмент.
— В финале вы будете менять номер?
— Что-то будет улучшено, но как именно — мы пока держим в секрете.
— Кого вы видели в тройке финалистов?
— Мне кажется, лидер был в первом полуфинале один — это Jerry Heil. Никто даже не ставил под сомнение, что она пройдет. Что касается второго и третьего номера, зависело от выступления и фан-базы артиста. Я, признаюсь, не знала какая у меня фан-база. Я — артист, который долго осваивал почву, завоевывая публику, и не знал, что будет, когда выйдет на большую сцену.
Но оказалось, что, когда ты хорошо ухаживаешь за своим полем, в какой-то момент появляются всходы. И люди, которые бывали на моих маленьких концертах, фестивалях, в один момент нажали кнопку «4» и вывели меня в финал. Успех не может зависеть только от одного фактора. Должно было сложиться все. Но главное — это песня.
— Ваша песня была специально написана для отбора?
— Да, я начала записывать ее, когда узнала о «Евровидении». Потом мы отправили запись на отбор, не рассчитывая на какой-то отклик. И тут приходит приглашение — это было совершенно неожиданно! Знаю, для многих я была просто «ноу нейм». Кстати, букмекерские ставки на меня были одними из самых низких. Но друзья, которые поставили на то, что я пройду в финал, выиграли много денег! До 10 000 гривен. Конечно, где-то внутри, я понимала, что у меня классный трек, но конкурс — это всегда лотерея.
— Что вы чувствовали, стоя на сцене, когда оглашали результаты?
— Я не расслабилась, даже когда услышала, что жюри поставило мне «8» баллов. Даже тогда в моей голове не было мыслей, что я пройду в финал. Я понимала, что зрители должны проголосовать за Jerry Heil. А на втором месте, думала, окажется одна из групп.
— Круть — ваша настоящая фамилия?
— Да, по паспорту. Хотя в школьные годы я сильно комплексовала из-за такой фамилии. Было время, когда я даже хотела взять псевдоним, но этого так и не произошло.
— Кто выбрал для вас такой красивый инструмент?
— В восемь лет я сама привела маму в музыкальную школу и сказала, что хочу играть на бандуре — до этого слышала пару раз выступление бандуристки в селе у бабушки. После школы окончила музыкальный колледж и отказалась от поступления в консерваторию. Решила, что у меня другой путь и я хочу делать другую музыку. Поэтому высшего образования у меня нет.
— Не жалеете?
— Я развиваюсь по системе самообразования. На самом деле мечтаю получить высшее, но, наверное, не в Украине.
— Марина, вы готовы победить?
— Я готова это сделать. Моя история — это не история одного дня. Я шла к этому очень давно. Знаете, меня готовили к тому, что морально нацотбор — это страшно. Но мне было тяжелее, когда я только начинала свой творческий путь. Так что, когда я пришла на нацотбор, все плохое было позади.
— Значит, не боялись на сцене?
— Боялась. И знаю, что не все было на сцене идеально. Артист может «брать» аудиторию технично и атмосферно. У меня есть энергия, которую не исправишь и не купишь. А технику подтяну. Кстати, на репетиции я выступила лучше. Просто сцена национального отбора для меня оказалась первой в жизни такой большой. Но в финале я буду увереннее, уже понимая ее масштабы.
— Кого вы считаете своим конкурентом?
— Кто бы ни выиграл — это будет победа молодой украинской сцены. А главный конкурент — мой страх.
Ранее известный продюсер Игорь Кондратюк раскритиковал первый полуфинал нацотбора на «Евровидение».
А одна из лидеров первого полуфинала, молодая исполнительница Jerry Heil (Яна Шимаева), представившая на конкурс песню Vegan, дерзко ответила на вопрос о веганстве.
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