Шоу-бизнес

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Марина Круть рассказала, что чувствовала на сцене нацотбора, призналась в своих страхах и назвала главного конкурента.

— Марина, насколько неожиданным был для вас выход в финал?

— Совершенно неожиданным! По сути, это свалилось на меня как снег на голову. Мне кажется, вся страна рассчитывала увидеть другую тройку лидеров. Я была как темная лошадка, на которую никто не делал ставки. Но в последний момент все перевернулось. Это пример того, что в жизни иногда случается невозможное!

— Но вы верили в свои силы?

— На самом деле у меня был такой настрой, что я смирилась с тем, что никуда не пройду. Поэтому была готова максимально выложиться на сцене, а шансы пройти в финал просто не оценивала. Мне казалось, что у других артистов была мощнее продюсерская и пиар-поддержка. Я молодая певица и, хотя прошла уже какой-то путь в музыке, не хотела заранее на что-то рассчитывать.

— У вас нет продюсера?!

— Моя команда — менеджер и пиарщик. Но продюсера, человека, который вкладывает в меня деньги, нет.

— Все подумали, что это ваша мама.

— Так получилось, потому что я со сцены рассказала о маминой поддержке. Она давала мне деньги два раза в жизни. Первый — на покупку бандуры. Второй — когда я готовилась к «Евровидению» — на номер, костюм. Но это были буквально последние деньги из ее бюджета. Она уже на пенсии, но до сих пор работает и хотела как-то мне помочь. Мне грех было не сказать об этом со сцены. Пусть люди понимают мои слова, как хотят.

— У вас был красивый номер: роскошное платье, белоснежный инструмент.

— Кстати, многие из тех, кто помогали мне работать над номером, делали это бесплатно. Что касается белой бандуры, то это не мой инструмент, я взяла его специально для выступления. Это одна из самых красивых бандур в Украине. Она белая, и уже в этом ее уникальность. Моя личная бандура — концертная, она традиционного цвета дерева. А для номера на отборе нам нужен был именно белый инструмент.

— В финале вы будете менять номер?

— Что-то будет улучшено, но как именно — мы пока держим в секрете.

— Кого вы видели в тройке финалистов?

— Мне кажется, лидер был в первом полуфинале один — это Jerry Heil. Никто даже не ставил под сомнение, что она пройдет. Что касается второго и третьего номера, зависело от выступления и фан-базы артиста. Я, признаюсь, не знала какая у меня фан-база. Я — артист, который долго осваивал почву, завоевывая публику, и не знал, что будет, когда выйдет на большую сцену.

Но оказалось, что, когда ты хорошо ухаживаешь за своим полем, в какой-то момент появляются всходы. И люди, которые бывали на моих маленьких концертах, фестивалях, в один момент нажали кнопку «4» и вывели меня в финал. Успех не может зависеть только от одного фактора. Должно было сложиться все. Но главное — это песня.

— Ваша песня была специально написана для отбора?

— Да, я начала записывать ее, когда узнала о «Евровидении». Потом мы отправили запись на отбор, не рассчитывая на какой-то отклик. И тут приходит приглашение — это было совершенно неожиданно! Знаю, для многих я была просто «ноу нейм». Кстати, букмекерские ставки на меня были одними из самых низких. Но друзья, которые поставили на то, что я пройду в финал, выиграли много денег! До 10 000 гривен. Конечно, где-то внутри, я понимала, что у меня классный трек, но конкурс — это всегда лотерея.

— Что вы чувствовали, стоя на сцене, когда оглашали результаты?

— Я не расслабилась, даже когда услышала, что жюри поставило мне «8» баллов. Даже тогда в моей голове не было мыслей, что я пройду в финал. Я понимала, что зрители должны проголосовать за Jerry Heil. А на втором месте, думала, окажется одна из групп.

— Круть — ваша настоящая фамилия?

— Да, по паспорту. Хотя в школьные годы я сильно комплексовала из-за такой фамилии. Было время, когда я даже хотела взять псевдоним, но этого так и не произошло.

— Кто выбрал для вас такой красивый инструмент?

— В восемь лет я сама привела маму в музыкальную школу и сказала, что хочу играть на бандуре — до этого слышала пару раз выступление бандуристки в селе у бабушки. После школы окончила музыкальный колледж и отказалась от поступления в консерваторию. Решила, что у меня другой путь и я хочу делать другую музыку. Поэтому высшего образования у меня нет.

— Не жалеете?

— Я развиваюсь по системе самообразования. На самом деле мечтаю получить высшее, но, наверное, не в Украине.

— Марина, вы готовы победить?

— Я готова это сделать. Моя история — это не история одного дня. Я шла к этому очень давно. Знаете, меня готовили к тому, что морально нацотбор — это страшно. Но мне было тяжелее, когда я только начинала свой творческий путь. Так что, когда я пришла на нацотбор, все плохое было позади.

— Значит, не боялись на сцене?

— Боялась. И знаю, что не все было на сцене идеально. Артист может «брать» аудиторию технично и атмосферно. У меня есть энергия, которую не исправишь и не купишь. А технику подтяну. Кстати, на репетиции я выступила лучше. Просто сцена национального отбора для меня оказалась первой в жизни такой большой. Но в финале я буду увереннее, уже понимая ее масштабы.

— Кого вы считаете своим конкурентом?

— Кто бы ни выиграл — это будет победа молодой украинской сцены. А главный конкурент — мой страх.

Ранее известный продюсер Игорь Кондратюк раскритиковал первый полуфинал нацотбора на «Евровидение».

А одна из лидеров первого полуфинала, молодая исполнительница Jerry Heil (Яна Шимаева), представившая на конкурс песню Vegan, дерзко ответила на вопрос о веганстве.

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