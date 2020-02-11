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- 13:42 «Теперь каждый сам за себя»: стало известно, как Богдан уходил из Офиса президента
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«Теперь каждый сам за себя»: стало известно, как Богдан уходил из Офиса президента
Теперь уже бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан написал заявление об отставке после неприятной беседы с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на собственные источники в Офисе.
По словам инсайдеров, 10 февраля Богдан собрал своих заместителей и дал им понять, что уходит в отставку.
«Теперь каждый сам за себя», — сказал он.
Напомним, с назначением главой Офиса президента Андрея Ермака в сети решили, что Зеленский стал еще ближе к Путину, который накануне назначил «куратором» по Украине вице-премьера Дмитрия Козака. По данным СМИ, именно с ним чаще всего контактировал новый глава Офиса президента Украины.
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