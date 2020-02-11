Украинский борец Семен Новиков, заменивший Жана Беленюка, стал чемпионом Европы (фото, видео)

Спорт

В столице Италии Риме продолжается чемпионат Европы по спортивной борьбе. Во вторник, 11 февраля, в решающем поединке борцов греко-римского стиля в весовой категории до 87 кг сошлись украинец Семен Новиков и титулованный венгр — чемпион Европы-2017, бронзовый призер Европейский игр-2019 и обладатель трех медалей ЧМ 29-летний Виктор Леринц. Нашего борца не смутили громкие титулы соперника и в финале он разгромил соперника — 7:1, впервые став чемпионом Европы.

23-летний харьковчанин Новиков более чем достойно заменил в сборной Украины знаменитого народного депутата Жана Беленюка, решившего пропустить европейское первенство (именно Жан в финале ЧМ-2019 был последним, кто победил венгра Леринца).

Дебютант взрослого чемпионата Европы Семен Новиков, в активе которого уже два «золота» молодежных мировых первенств, просто здорово провел турнир в Риме. Стартовав с досрочной победы над испанцем Гарсией Фреснедой, в четвертьфинале Семен уверенно одолел двукратного чемпиона мира турка Метехана Башара. А в полуфинале с россиянином Александром Комаровым Новиков и вовсе сотворил маленький спортивный подвиг. В конце схватки Семен уступал сопернику — 1:3, и, казалось, упустил путевку в финал, но на последних секундах украинец сумел совершить бросок и вырвал победу — 5:3.

Первую же медаль чемпионата Европы в Риме — бронзовую — 11 февраля Украине принес 30-летний Ленур Темиров, который в весовой категории до 63 кг одолел в поединке за третье место призера Олимпийских игр в Рио опытнейшего норвежца Стига-Андре Берга.

Ленур Темиров

Еще одну «бронзу» в категории до 130 кг завоевал для украинской команды Николай Кучмий из Конотопа, благодаря последнему результативному действию взявший верх над борцом из России Зураби Гедехаури.

Николай Кучмий выиграл поединок за «бронзу» европейского первенства

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что борец Жан Беленюк поделился ценами в столовой Верховной Рады.

Фото UWW

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