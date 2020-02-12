Смертоносный ураган в Европе: стало известно число погибших (фото)

Происшествия

Во вторник, 11 февраля, европейская консалтинговая компания Aon, чей главный офис находится в Лондоне, проанализировала последствия урагана «Забине», который обрушился двумя днями ранее на Германию. Страховым компаниям придется покрыть убытки на сумму не менее 700 миллионов евро, утверждают эксперты. Причем эта сумма могла быть гораздо больше, не прими руководство главной железнодорожной компании ФРГ Deutsche Bahn решение о приостановке движения поездов на время стихийного бедствия.

Скорость ветра в отдельных районах Германии превышала 9 и 10 февраля 170 километров в час. Не ходили не только поезда. Авиакомпания Eurowings отменила все вылеты из аэропортов Гамбурга, Берлина, Ганновера, Дортмунда, Дюссельдорфа, Кельна и Штутгарта. Руководство авиакомпании сообщило, что в дни урагана пассажиры могут бесплатно отказаться от оплаченной брони. Стоимость билетов им будет возвращена полностью.

Lufthansa объявила об отмене 10 февраля до 14:00 всех континентальных и межконтинентальных рейсов из Мюнхена. Под угрозой задержек и отмены были также рейсы и из других крупных аэропортов Германии.

В аэропорту Кельн-Бонн пришлось закреплять мобильные трапы и небольшие самолеты, а крупные транспортные самолеты заправлять горючим под завязку, чтобы сделать их более тяжелыми. В итоге в этом аэропорту 9 февраля отменили 150 пассажирских авиарейсов. Столько же было отменено в аэропорту Дюссельдорфа.

Ветер валил деревья и столбы во многих федеральных землях Германии. В Эмсланде пассажирский поезд, шедший из Амстердама в Берлин, врезался в упавшее дерево. К счастью, никто из 300 пассажиров не пострадал.

По официальным данным, «Забине» унес пока только одну человеческую жизнь. В Нинбурге (федеральная земля Нижняя Саксония) сильный порыв ветра подхватил 82-летнюю женщину и вытолкнул ее на проезжую часть, где ее сбила машина.

С понедельника до особого распоряжения в большинстве федеральных земель Германии закрыты школы и детские сады. Многие компании разрешили своим сотрудникам не выходить на работу, поскольку добраться было практически невозможно, особенно, из пригородов.

В воскресенье, 9 февраля, пришлось отменить футбольный матч между «Кельном» и «Боруссией» из Менхенгладбаха. Решение было принято в связи с невозможностью гарантировать безопасность болельщиков после игры.

Этот же ураган крепко потрепал Великобританию. Там он получил название «Киара». Погибли три человека. Без света остались более 10 тысяч жилых домов. В целом ряде городов началось наводнение. Людям, застигнутым врасплох, пришлось бросать затопленные автомобили прямо на дорогах. Порывы ветра опрокидывали тяжелые грузовики!

В Лондоне в выходные были закрыты для посещения все парки. Гулять там было опасно из-за поваленных деревьев. Отменили футбольный матч между «Манчестер-Сити» и «Вест Хэмом».

Авиакомпании отменили сотни пассажирских рейсов. А вот лайнеру British Airways, летевшему в Лондон из Нью-Йорка, благодаря попутному сильному ветру удалось совершить перелет через Атлантику за рекордно короткое время — менее пяти часов!

В Германии и Великобритании было также приостановлено паромное сообщение. Ураган зацепил не только эти две страны. Досталось также Ирландии, Нидерландам, Франции и Бельгии. Там трое суток шли проливные дожди.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в сеть выложили впечатляющее видео посадки самолета в аэропорту Бирмингема (Великобритания) во время шторма «Киара».

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