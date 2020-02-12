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Общество и люди

Погром на Аллее художников в Киеве: стало известно, как наказали вандала (видео)

16:38 12 февраля 2020 84
вандал
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве показали, как наказали вандала, разгромившего в ночь на 29 января Аллею художников. 20-летнего хулигана заставили убирать улицы: сгребать мусор и опавшую листву, очищать тротуары от льда, смывать надписи, оставленные любителями граффити.

Наказание для юноши растянется на три недели. Общественные работы он выполняет по три часа в день. Показательно, что за повреждение туристической жемчужины Киева хулигану предстоит убираться возле других известных туристических объектов: на Подоле в районе Контрактовой площади и кинотеатра «Жовтень», возле памятника Магдебургского права и на уже знакомой вандалу Аллее художников.

Напомним, 20-летний житель Киевской области был признан виновным в том, что в ночь на 29 января уничтожил LED-подсветку в центре Киева между Андреевским спуском и Владимирской горкой.

Хулиган действовал не сам, были задержаны еще и десять его сподвижников. Выяснилось, что погромщики не преследовали какой-то определенной цели, а просто крушили все попадающееся на глаза.

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