Убийство Ноздровской: подозреваемый сделал шокирующее признание в суде

Происшествия

В деле об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской новый поворот. На последнем судебном заседании подозреваемый Юрий Россошанский неожиданно полностью изменил свои показания. Мужчина заявил, что Ирину не убивал, а признать вину в 2018 году его якобы заставил тогдашний первый заместитель главы Нацполиии Вячеслав Аброськин. Кроме того, стало известно, что сын Юрия Россошанского Дмитрий, который отбывал наказание за то, что насмерть сбил родную сестру Ирины Ноздровской, вышел на свободу по амнистии.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали предысторию громкого дела. В 2015 году Дмитрий Россошанский насмерть сбил сестру Ирины Ноздровской Светлану Сапатинскую. С тех пор Ирина Ноздровская делала все для того, чтобы виновник ДТП получил заслуженное наказание. Ирина присутствовала на всех судебных заседаниях, привлекала к делу прессу и общественных активистов. В результате суд приговорил Дмитрия Россошанского к семи годам лишения свободы. Но поскольку Россошанский подпадал под амнистию, Ирина Ноздровская подала апелляцию и добилась, чтобы дело вернули на повторное рассмотрение. Россошанский остался за решеткой — и через два дня Ирина пропала.

1 января 2018 года Ирину Ноздровскую нашли мертвой в реке возле ее села Демидов в Вышгородском районе Киевской области. Судмедэксперты установили, что женщине нанесли десять ножевых ранений. Позже по подозрению в убийстве правозащитницы был задержан 64-летний отец Дмитрия Россошанского Юрий.

Юрий Россошанский

Родные Ирины Ноздровской рассказывали, что Юрий Россошанский незадолго до убийства угрожал Ноздровской. Говорят, что 27 декабря 2017 года (за два дня до исчезновения Ирины) Юрий Россошанский в суде сказал ей: «Ноздровская, ты плохо кончишь!» В разговоре с корреспондентом «ФАКТОВ» жена Юрия Россошанского (мать Дмитрия) говорила, что ни капли не сожалеет о гибели Ирины, потому что правозащитница якобы буквально терроризировала их семью. А сам Юрий Россошанский перед тем, как его задержала полиция, оставил жене странную записку, в которой прощался с родными.

С тех пор прошло два года. Дело об убийстве Ирины Ноздровской уже слушается в суде. На скамье подсудимых — Юрий Россошанский, которого обвиняют в умышленном убийстве правозащитницы. 11 февраля в Шевченковском райсуде Киева состоялось очередное судебное заседание. Заявления, которые в этот раз сделал подсудимый, шокировали родных Ирины Ноздровской.

- Во-первых нас шокировала новость о том, что Дмитрий Россошанский, оказывается, вышел на свободу по закону «Об амнистии», — сказала «ФАКТАМ» дочь Ирины Ноздровской Анастасия. — Он мог выйти еще в 2017 году, но тогда мама этого не допустила. Мы были уверены, что он сидит. Даже с учетом «закона Савченко» ему оставалось сидеть еще полтора года. И тут выясняется, что Россошанского-младшего амнистировали еще в конце ноября 2019 года! Нам об этом никто не сообщил.

— Он действительно подпадал под закон «Об амнистии»?

- Да. В законе сказано, что под амнистию может попасть осужденный, у которого на содержании есть маленькие дети. А у Россошанского-младшего действительно есть маленький сын. Но только Дмитрий не жил с женой, материально ее не обеспечивал и ни разу в своей жизни не работал. Мы пытались доказать, что в момент ДТП он был в состоянии наркотического опьянения, но судом это не было учтено. Зато в решении суда сказано, что он даже не попытался оказать тете помощь и бросил ее умирать. 12 февраля будут рассматривать нашу кассационную жалобу по этому делу. Но надежды на то, что Россошанского-младшего опять возьмут под стражу, очень мало.

Ирина Ноздровская и ее сестра Светлана Сапатинская

— При этом Россошанский-старший неожиданно изменил свои показания. Что именно он заявил?

- Еще на предпоследнем заседании адвокат Юрия Россошанского заявил, что его подзащитный невиновен. Сказал, что они якобы знают, кто причастен ко всей этой ситуации, но пока не скажут. А полную версию Россошанский-старший озвучил 11 февраля. Заявил, что убийства не совершал. Вроде как он вышел из дома, его поймали, погрузили в машину и отвезли к Аброськину и Небитову (в то время Андрей Небитов был заместителем главы областного управления полиции. — Авт.). Аброськин и Небитов якобы заставили его взять вину на себя. Сказали, что если он так сделает, ему дадут 116 статью («Умышленное убийство, совершенное в состоянии сильного душевного волнения»). А если не признает вину, то его сыну, который в тот момент находился под стражей, якобы сделают очень плохо.

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Анастасия Ноздровская в эту версию не верит. Дочь правозащитницы говорит, что доказательств вины Россошанского-старшего достаточно. Но при этом не исключает, что он мог действовать не один.

- Например, я почти уверена, что в этом замешана жена Россошанского-старшего, — говорит Анастасия. — Она много чего знает и знала изначально. А сам Юрий производит впечатление человека, который ничего бы не сделал без согласия жены.

Следующее судебное заседание по делу об убийстве Ирины Ноздровской состоится 21 февраля. Ранее «ФАКТЫ» публиковали интервью с женой Юрия Россошанского. Женщина рассказала, что перед задержанием у ее мужа «как будто что-то случилось с головой».

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