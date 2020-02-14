Курс доллара вырос, а евро — упал: что происходит

Деньги

Курс доллара после довольно длительного падения вновь пошел вверх в конце нынешней недели. Правда, курс евро после незначительного роста все же снизился. Со среды, 12 февраля, американская валюта подорожала на 6 копеек, а европейская подешевела на 3 копейки. Так, 14 февраля НБУ установил курсы на уровне 24,48 грн за доллар и 26,59 грн за евро. На наличном рынке за два дня курсы основных иностранных валют разнонаправленно изменились на 5−15 копеек. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 24,32 грн, а купить по 24,53 грн, евро сдают по 26,36 грн, покупают по 26,73 грн.

«Курс гривни несколько подрос, и с утра в пятницу она торгуется на уровне 24,43 гривни за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Такая динамика наблюдается на фоне сообщений о том, что Национальный банк Украины рассматривает возможность отказаться от привязки бюджетных доходов к иностранной валюте, в частности, по акцизам на топливо. В НБУ считают, что если эти тарифы будут в гривне, уменьшится влияние курса на бюджет. Также НБУ, похоже, намерен удерживать крепкую гривню и рекомендует экспортерам улучшать продуктивность.

Вместе с тем Счетная палата заявила, что недостатки макроэкономического прогнозирования, в частности относительно курса гривни, которая существенно укрепилась, привели к тому, что в январе 2020 года государственный бюджет недополучил 2,3 млрд гривен, что соответствует почти 94 миллионам долларов.

Кстати, банковский сектор Украины получил в 2019 году рекордную прибыль 60 млрд гривен (более 2,4 млрд долларов), что втрое больше, чем в 2018 году. Однако при этом Международный валютный фонд продолжает консультации с Украиной по вопросу выделения финансирования, причем, как заявил представитель фонда, консультации становятся интенсивнее. Самыми острыми вопросами в переговорах с МВФ остаются рынок земли и «ПриватБанк».

Что касается текущего прогноза, то, вероятно, сегодня торги по гривне пройдут в диапазоне 24,4−24,5 грн за доллар", — считает Шевчишин.

В нынешних условиях эксперты прогнозируют дальнейшее укрепление национальной валюты.

«За минувшую неделю доллар снизился к гривне во всех сегментах валютного рынка на 0,3−0,4%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлой пятницы официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, упал с 24,58 до 24,48 грн (-0,4%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 24,50—24,53 до 24,43−24,45 грн (-0,3%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках снизились с 24,38—24,63 до 24,31−24,53 (-0,3% - -0,4%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки сократилась с 1,0% до 0,9% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой.

Если на прошлой неделе снижение доллара в разных сегментах рынка составило 1,5−2%, то на текущей оно замедлилось до менее чем полпроцента. По сути, в течение недели доллар колебался в достаточно узком коридоре. Это говорит о том, что курс нащупал равновесие, хотя в ближайшее время некоторое укрепление гривни может быть продолжено.

На ближайшую неделю мы ожидаем незначительного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,4 грн, а наличный доллар в банках — около 24,2−24,4 грн", — прогнозирует Иосуб.

Стоит отметить, что распространяющаяся по всему миру эпидемия коронавируса может очень больно ударить по экономике не только Китая, но также США, стран Евросоюза и Украины. По мнению экспертов, в Поднебесной уже начались процессы, которые могут иметь негативные последствия.

«Китай, как и страны Запада (в частности, США), решил бороться с экономическими проблемами с помощью включения «печатного станка» денег, — рассказал «ФАКТАМ» аналитик «Инвестиционной группы УНИВЕР» Михаил Федоров. — Но возникает вопрос: может ли Китай себе это позволить? Ведь безнаказанно печатать ничем не обеспеченные деньги могут далеко не все. К примеру, всем будет ясно, что, если Национальный банк Украины вдруг начнет печатать такие деньги, это однозначно приведет к падению курса гривни и росту инфляции.

Однако США с 2008 года напечатали очень много денег. Если в 2008-м баланс Федеральной резервной системы составлял всего 800 млрд долларов и ставка ФРС составляла около 4%, то сейчас баланс вырос до 4 трлн долларов и ставка — 1,75%. Но на долларе это послабление монетарной политики не сильно сказалось. США, а точнее доллар, являясь мировой резервной валютой, может себе это позволить, поскольку именно доллар является вершиной всей финансовой системы мира. Да, ФРС напечатал много долларов, но они были «стерилизованы» за счет увеличения резервов в других странах. Например, в странах Азии оценочная величина золотовалютных резервов составляет 5 трлн долларов, из которых 3 трлн долларов находятся у того же Китая. И из этой огромной массы денег большую часть занимают доллар США и долларовые активы.

Именно поэтому, когда говорят о том, что деньги «уходят из риска», они «приходят» в основном в доллар США. Выход из доллара из-за роста риска почти невозможен, поскольку выше него на этой планете ничего нет, то есть из доллара некуда выходить. Китай и его валюта юань не могут похвастаться силой доллара, даже несмотря на огромные объемы своей экономки. При росте риска из юаня есть куда уходить, например, в тот же доллар США. Но главное в этой формуле то, что напечатанные юани в огромном количестве некому будет «стерилизовать». Ведь США и ЕС не копят золотовалютные резервы в юанях, как Китай копит свои резервы в долларах и евро.

А это все означает, что Китай не может так же, как США, безнаказанно печатать деньги. Поэтому от китайского печатного станка, скорее всего, будут негативные последствия. Из-за смягчения монетарной политики в Китае юань будет подвержен девальвации и инфляция в этой стране будет расти. Причем стоит отметить, что инфляция в Китае уже начала увиличиваться. По итогам января она составила 5,4% в годовом исчислении, а это уже больше, чем инфляция в Украине, которая замедлилась в январе до 3,2%.

Китай, учитывая размер его экономики, может и, видимо, запустит инфляционный маховик в мире. Ведь существует и другая сторона. У Китая есть огромные золотовалютные резервы — 3 трлн долларов. И, скорее всего, печатая юани, он вынужден будет сдерживать падение курса своей валюты за счет продажи резервов. А это чревато тем, что Китай «зальет» деньгами не только себя, но и весь мир. Возможно, это ударит и по доллару США. Ведь если Китай будет продавать свои долларовые накопления триллионами, то их уже некому будет «стерилизовать». И мир вместо рецессии получит инфляцию, с падением стоимости денег. Естественно, что эта волна докатится и до Украины", — подытожил Федоров.



Стоит отметить, что недавние изменения, введенные Нацбанком в сфере защиты банковской тайны, вызвали широкий резонанс в обществе. И простые граждане, и эксперты финансового сектора обеспокоены тем, что теперь для многих государственных органов фактически открыт доступ к банковским счетам не только компаний, но и всех граждан Украины, причем без разрешения суда.

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