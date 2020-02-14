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Коронавирус COVID-19 показали под микроскопом: впечатляющие фото
Ученые-исследователи из лаборатории Роки Маунтин Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США опубликовали первые изображения нового китайского коронавируса.
Как сообщает Science Alert, изображения были получены с помощью электронного микроскопа.
Образцы взяли у пациента из США.
Желтым на фото обозначены вирусные частички. Также на фотографиях можно увидеть «шипы» («корону») вируса, за которые он получил свое название.
Напомним, в Китае медики сделали важное открытие — они успешно используют кровь тех, кто уже одолел смертельную болезнь.
Тем временем украинцам посоветовали больше гулять на свежем воздухе и избегать большого скопления людей.
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— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...