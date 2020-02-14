Коронавирус COVID-19 показали под микроскопом: впечатляющие фото

Наука и технологии

Ученые-исследователи из лаборатории Роки Маунтин Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США опубликовали первые изображения нового китайского коронавируса.

Как сообщает Science Alert, изображения были получены с помощью электронного микроскопа.

Образцы взяли у пациента из США.

Желтым на фото обозначены вирусные частички. Также на фотографиях можно увидеть «шипы» («корону») вируса, за которые он получил свое название.

Напомним, в Китае медики сделали важное открытие — они успешно используют кровь тех, кто уже одолел смертельную болезнь.

Тем временем украинцам посоветовали больше гулять на свежем воздухе и избегать большого скопления людей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter