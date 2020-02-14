Спорт

Биатлон в Антхольце: онлайн-видеотрансляция мужского спринта на чемпионате мира

В субботу, 15 февраля, на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольц-Антерсельве состоится очередная гонка — мужской спринт на 10 км с участием 107 спортсменов.

Украину, которая уже дважды оказывалась на мировом первенстве рядом с пьедесталом почета (пятая позиция на финише в смешанной эстафете и четвертое место Елены Пидгрушной в женском спринте), на дистанции с двумя огневыми рубежами впервые в истории выступлений на ЧМ представят пять биатлонистов — Сергей Семенов (9-й стартовый номер), Дмитрий Пидручный (25-я; на фото), Артем Прима (29-й), Антон Дудченко (82-й) и Богдан Цымбал (104-й).

Прямую видеотрансляцию мужской спринтерской гонки смотрите на сайте «ФАКТОВ» 15 февраля (в 15:45) в этой новости.

Также в прямом эфире гонку покажут телеканалы «UA:Перший», «Евроспорт 1», «Беларусь 5» и «Матч».

Отметим, что в зачете спринтерских дисциплин в Кубке мира Пидручный занимает 19-е место, Прима — 24-е, Дудченко — 46-е, а Семенов — 68-е.

В воскресенье, 16 февраля, на чемпионате мира состоятся женская (14:00) и мужская (16:15) гонки преследования на 10 и 12,5 км соответственно.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Прима и Пидручный в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге пробились в топ-10.

Фото biathlon.com.ua

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