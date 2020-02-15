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Спорт

Российский биатлонист лишен золотой медали Олимпиады в Сочи

10:44 15 февраля 2020 117
Евгений Устюгов
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Двукратный олимпийский чемпион, российский биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил и лишен золотой медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи, сообщает ТАСС. Из-за дисквалификации партнера по эстафетной команде статуса олимпийского чемпиона также лишились Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин.

Результаты Устюгова, показанные в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/2014, подлежат дисквалификации, включая лишение всех медалей, очков и призов. В числе последствий — аннулирование результатов Устюгова на Олимпийских играх 2014 года, на которых он завоевал золотую медаль в эстафете (первой олимпийское «золото» он добыл в масс-старте в 2010-м).

Первые обвинения были предъявлены Устюгову в августе 2018 года, а 13 февраля стало известно, что Международный союз биатлонистов открыл в отношении спортсмена новое допинговое дело из-за аномалий в показателях его биологического паспорта в период с 2010 по 2014 год.

У Устюгова есть три недели, чтобы оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Если вердикт будет вынесен не в пользу российского спортсмена, то Россия лишится первого места в общекомандном зачете Игр в Сочи, поскольку число золотых медалей в ее активе сократится до 10. На первое место выйдет команда Норвегии, которая завоевала на Олимпиде-2014 11 золотых, пять серебряных и десять бронзовых наград.

Кроме того, виновной в нарушении антидопинговых правил (применение запрещенного вещества) признали олимпийскую чемпионку 2010 года по биатлону россиянку Светлану Слепцову.

Спортсменка получила двухлетнюю дисквалификацию. Ее результаты с 22 марта 2013 года до конца сезона-2013/2014 аннулированы.

Отметим, олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете и чемпионка мира-2009 в эстафетной гонке Слепцова завершила карьеру в 2017 году, но двухлетняя дисквалификация отсчитывается с даты вынесения вердикта.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, Россию из-за допинга отстранили от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира.

Фото Getty Images

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