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Российский биатлонист лишен золотой медали Олимпиады в Сочи
Двукратный олимпийский чемпион, российский биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил и лишен золотой медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи, сообщает ТАСС. Из-за дисквалификации партнера по эстафетной команде статуса олимпийского чемпиона также лишились Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин.
Результаты Устюгова, показанные в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/2014, подлежат дисквалификации, включая лишение всех медалей, очков и призов. В числе последствий — аннулирование результатов Устюгова на Олимпийских играх 2014 года, на которых он завоевал золотую медаль в эстафете (первой олимпийское «золото» он добыл в масс-старте в 2010-м).
Первые обвинения были предъявлены Устюгову в августе 2018 года, а 13 февраля стало известно, что Международный союз биатлонистов открыл в отношении спортсмена новое допинговое дело из-за аномалий в показателях его биологического паспорта в период с 2010 по 2014 год.
У Устюгова есть три недели, чтобы оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Если вердикт будет вынесен не в пользу российского спортсмена, то Россия лишится первого места в общекомандном зачете Игр в Сочи, поскольку число золотых медалей в ее активе сократится до 10. На первое место выйдет команда Норвегии, которая завоевала на Олимпиде-2014 11 золотых, пять серебряных и десять бронзовых наград.
Кроме того, виновной в нарушении антидопинговых правил (применение запрещенного вещества) признали олимпийскую чемпионку 2010 года по биатлону россиянку Светлану Слепцову.
Спортсменка получила двухлетнюю дисквалификацию. Ее результаты с 22 марта 2013 года до конца сезона-2013/2014 аннулированы.
Отметим, олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете и чемпионка мира-2009 в эстафетной гонке Слепцова завершила карьеру в 2017 году, но двухлетняя дисквалификация отсчитывается с даты вынесения вердикта.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, Россию из-за допинга отстранили от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира.
Фото Getty Images
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