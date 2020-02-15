Мир

«Рос в приемной семье»: журналистка заявила, что нашла «настоящую маму» Путина и показала ее фото

Биография президента России Владимира Путина, несмотря на его солидный возраст, постоянно обрастает новыми фактами. О том, что президент РФ воспитывался приемными родителями, слухи в прессе мелькали давно.

Доказательства того, что настоящая мама Путина якобы жива, привела польская журналистка Кристина Курчаб-Редлих, автор книги «Вова, Володя, Владимир. Тайны России Путина».

В интервью «Белсат», она назвала жену Владимира Спиридоновича Путина, Марию, ненастоящей мамой главы РФ. Ей было 42 года, когда маленького Владимира привезли в 1960 году в Ленинград, и никто женщину никогда не видел беременной или с коляской.

Биологической матерью руководителя России, которая живет в расположенном на реке Кура селе Метехи Каспского муниципалитета Грузии Курчаб-Редлих называет Веру Николаевну Путину, которой сейчас 93 года. И родился Путин якобы 7 октября 1950 года, а не 1952.

Журналистка отметила, что тогда маленькому Путину переделали метрику, потому что надо было учиться в ленинградской школе. А его отец, сотрудник НКВД, мог организовать оформление нужных документов, для него это не было проблемой.

Когда у журналистки спросили, как она сможет доказать такой факт о рождении Путина, она ответила, что доказательства имеются.

«Они есть даже в Ленинграде. Если бы вы хотели найти настоящие доказательства, то есть фотографии или документы маленького Путина, если он родился в Ленинграде, — вы их не найдете. Вы можете найти только поддельные», — констатировала автор книги о Путине.

По словам польской журналистки Кристины Курчаб-Редлих, отчим нынешнего президента России Владимира Путина сильно избивал его.

Журналистка опубликовала фото якобы настоящей матери президента РФ Владимира Путина, которая родила его от женатого мужчины Платона Привалова.

Во время встречи с Курчаб-Редлих «мать» Путина рассказала, что она родилась в 1926 году в селе Терехино возле российского города Очер. Там она училась в техникуме, и тогда познакомилась с человеком по имени Платон Привалов, который оказался женатым человеком. Совместная жизнь не сложилась.

После замужества в Грузию, внебрачного сына Вера Николаевна отправила к своим родителям в Терехино, где был их дом. С тех пор она его не видела. Затем мальчика усыновили дальние родственники Путины, у которых не было детей.

Напомним, историк Юрий Фельштинский назвал президента России хамом с бандитско-гэбэшными повадками.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter