- 12:32 Любовь спасет мир: как украинские знаменитости отпраздновали День Валентина
- 12:30 «Рос в приемной семье»: журналистка заявила, что нашла «настоящую маму» Путина и показала ее фото
- 12:26 «Производство шоколада я начал, имея всего две тысячи гривен»: история успешного бизнеса
- 12:20 Биатлон в Антхольце: онлайн-видеотрансляция мужского спринта на чемпионате мира
- 12:15 Думают не про страну, а про Вову: Мостовая рассказала, как ее шокировали Богдан и Ермак
- 11:52 Есть хорошая новость: живущая в Ухане украинка рассказала о ситуации в городе
- 11:14 Коммерческий персонаж: известная журналистка ярко описала Ермака и сравнила его с Богданом
- 11:11 Нужны эвакуаторы: нардеп показал "героев парковки" возле места, где проходит съезд "Слуги народа"
- 10:44 Российский биатлонист лишен золотой медали Олимпиады в Сочи
- 10:41 Портрет Зеленского повесили в лифте многоэтажки: реакция жителей попала на видео
- 10:33 Героем «Холостяка» стал владелец летной школы в США: что весной покажут по ТВ
- 10:28 Сретение Господне: главные приметы праздника
«Рос в приемной семье»: журналистка заявила, что нашла «настоящую маму» Путина и показала ее фото
Биография президента России Владимира Путина, несмотря на его солидный возраст, постоянно обрастает новыми фактами. О том, что президент РФ воспитывался приемными родителями, слухи в прессе мелькали давно.
Доказательства того, что настоящая мама Путина якобы жива, привела польская журналистка Кристина Курчаб-Редлих, автор книги «Вова, Володя, Владимир. Тайны России Путина».
В интервью «Белсат», она назвала жену Владимира Спиридоновича Путина, Марию, ненастоящей мамой главы РФ. Ей было 42 года, когда маленького Владимира привезли в 1960 году в Ленинград, и никто женщину никогда не видел беременной или с коляской.
Биологической матерью руководителя России, которая живет в расположенном на реке Кура селе Метехи Каспского муниципалитета Грузии Курчаб-Редлих называет Веру Николаевну Путину, которой сейчас 93 года. И родился Путин якобы 7 октября 1950 года, а не 1952.
Журналистка отметила, что тогда маленькому Путину переделали метрику, потому что надо было учиться в ленинградской школе. А его отец, сотрудник НКВД, мог организовать оформление нужных документов, для него это не было проблемой.
Когда у журналистки спросили, как она сможет доказать такой факт о рождении Путина, она ответила, что доказательства имеются.
«Они есть даже в Ленинграде. Если бы вы хотели найти настоящие доказательства, то есть фотографии или документы маленького Путина, если он родился в Ленинграде, — вы их не найдете. Вы можете найти только поддельные», — констатировала автор книги о Путине.
По словам польской журналистки Кристины Курчаб-Редлих, отчим нынешнего президента России Владимира Путина сильно избивал его.
Журналистка опубликовала фото якобы настоящей матери президента РФ Владимира Путина, которая родила его от женатого мужчины Платона Привалова.
Во время встречи с Курчаб-Редлих «мать» Путина рассказала, что она родилась в 1926 году в селе Терехино возле российского города Очер. Там она училась в техникуме, и тогда познакомилась с человеком по имени Платон Привалов, который оказался женатым человеком. Совместная жизнь не сложилась.
После замужества в Грузию, внебрачного сына Вера Николаевна отправила к своим родителям в Терехино, где был их дом. С тех пор она его не видела. Затем мальчика усыновили дальние родственники Путины, у которых не было детей.
Напомним, историк Юрий Фельштинский назвал президента России хамом с бандитско-гэбэшными повадками.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...