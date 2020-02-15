Стремительное распространение коронавируса: в Китае дезинфицируют банкноты (видео)

Мир

В Китае из-за коронавируса Covid-19 решили провести дезинфекцию наличных юаней. Банкноты из провинций, пострадавших от вспышки заболевания, будут собираться в отдельном хранилище, а потом обрабатываться ультрафиолетом и/или губительной для вируса температурой.

Как сообщило агентство «Синьхуа», банки учли, что вирус сохраняет активность в течение 14 дней. На всякий случай, банкноты после обработки будут выдерживаться на двухнедельном карантине и только после этого снова запускаться в обращение.

Особые меры предусмотрены для города Ухань — эпицентра вспышки нового коронавируса. Чтобы обеспечить хождение в городе «чистых» денег, власти Китая отправили в Ухань крупную партию новых банкнот на общую сумму 4 млрд юаней (570 млн долларов).

Напомним, с начала вспышки заболевания зарегистрировано 67 тыс. случаев заражения новым вирусом. 1527 заболевших скончались, зафиксирован первый летальный случай в Европе. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, в самом пессимистичном сценарии заразиться вирусом могут две третьих населения планеты.

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