- 18:29 Задержание украинских рыбаков в Азовском море: появилось видео допроса
- 18:04 «Динамо» завершило сбор в Турции победой над одноклубниками из Тбилиси: видео матча
- 17:51 Зеленский поддержал совместное патрулирование границы Украиной, представителями ОРДО и ОБСЕ
- 17:16 Стремительное распространение коронавируса: в Китае дезинфицируют банкноты
- 17:05 Биатлон в Антхольце: Пидручный завершил спринт на чемпионате мира в топ-10
- 16:59 «Слуги народа» утвердили состав высшего совета партии: кто в него вошел
- 16:51 Пассажир устроил дебош в поезде и сломал нос полицейскому: детали инцидента на Львовщине
- 16:35 Авторы скандального «плана завершения войны в Украине» попали в базы «Миротворца»
- 16:14 Убийство пластического хирурга в Киеве: суд принял решение по подозреваемому
- 16:07 Одесситка завоевала первую в истории Украины олимпийскую лицензию по каратэ
- 15:55 Откачивали на глазах у публики: у Лолиты Милявской случился приступ в Кремле
- 15:52 Разводить войска на Донбассе будут по-новому: первые детали
Стремительное распространение коронавируса: в Китае дезинфицируют банкноты (видео)
В Китае из-за коронавируса Covid-19 решили провести дезинфекцию наличных юаней. Банкноты из провинций, пострадавших от вспышки заболевания, будут собираться в отдельном хранилище, а потом обрабатываться ультрафиолетом и/или губительной для вируса температурой.
Как сообщило агентство «Синьхуа», банки учли, что вирус сохраняет активность в течение 14 дней. На всякий случай, банкноты после обработки будут выдерживаться на двухнедельном карантине и только после этого снова запускаться в обращение.
Особые меры предусмотрены для города Ухань — эпицентра вспышки нового коронавируса. Чтобы обеспечить хождение в городе «чистых» денег, власти Китая отправили в Ухань крупную партию новых банкнот на общую сумму 4 млрд юаней (570 млн долларов).
Напомним, с начала вспышки заболевания зарегистрировано 67 тыс. случаев заражения новым вирусом. 1527 заболевших скончались, зафиксирован первый летальный случай в Европе. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, в самом пессимистичном сценарии заразиться вирусом могут две третьих населения планеты.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Болезнь Заворотнюк излечима: пока дочь актрисы собирается на шоу Малахова, врачи создали лекарство для ее мамы
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!