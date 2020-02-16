Политика

После разговора с Зеленским выехал за сутки: Арахамия рассказал, как увольнялся Богдан

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан не затягивал процедуру своего увольнения и завершил все дела буквально за сутки. Об этом рассказал глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Депутат утверждает, что окончательную точку поставил разговор Богдана и Владимира Зеленского. «У них был персональный разговор, он прошел в дружеской атмосфере, с глазу на глаз. То есть они встретились, пообщались, потом вышли, и Андрей сообщил про свой уход с должности. И очень быстро, за сутки, собрал свои вещи и уехал», — заявил Арахамия в интервью телеканалу «Прямой».

По словам депутата, Богдан ушел без конфликта и, возможно, в будущем снова появится в команде президента, но уже в каком-то ином качестве.

«Конфликта с президентом не было. Это был не конфликт, были рабочие споры между Ермаком, Богданом, Шефиром — в ближайшем окружении президента… У меня сложилось впечатление, что он (Богдан) ушел с добрыми намерениями, без конфликта», — заверил Арахамия.

Напомним, Богдана во главе президентского Офиса заменил Андрей Ермак — юрист, бизнесмен, продюсер и коммуникатор с Кремлем.

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