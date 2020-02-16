Мир

Вооруженный мужчина напал на прихожан храма в Москве: есть раненые (фото)

В Москве мужчина с ножом забежал в храм и напал на людей, собравшихся на воскресную утреннюю службу. Двое человек получили ножевые ранения и были госпитализированы. Злоумышленник задержан.

ЧП случилось в храме Святителя Николая Чудотворца в центре Москвы. Забежавший в церковь мужчина вел себя подозрительно: пытался скрывать лицо очками и капюшоном, а на руки надел резиновые медицинские перчатки. Хулиган проследовал к алтарю и там напал на стоявших людей. Помощникам настоятеля храма удалось связать неадеквата, но при этом мужчины и сами пострадали от острого ножевого лезвия.

Как сообщил Telegram-канал Mash, личность напавшего установлена: это 26-летний Ефим Ефимов, уроженец Липецкой области, временно живущий и работающий в Москве. В социальных сетях найдены его фотографии.

Мотивы хулигана выясняются. Telegram-канал Lshot утверждает, что целью напавшего был настоятель храма. Полиции хулиган заявил, что ему просто не нравятся священники-лицемеры, но мыслей о теракте не было.

Напомним, вечером 15 февраля в российском Калининграде мужчина устроил стрельбу на улице возле центрального городского рынка. Была смертельно ранена супружеская пара, пострадал их сын-подросток. Сам стрелок после устроенного попытался покончить с собой и умер в больнице.

Фото Mash/Telegram, Lshot/Telegram

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