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На Львовщине водитель "под кайфом" сбил трех пешеходов на тротуаре (фото)
Вечером 15 февраля во Львовской области водитель «под кайфом» сбил на тротуаре трех человек. ДТП случилось на автотрассе Городок — Комарно в районе села Черляны.
Под колесами оказались две женщины из Городка — 19-летняя и 49-летняя, а также молодой житель Дрогобыча. У пострадавших тяжелые травмы, в том числе переломы.
Водителя «Таврии» проверили на содержание в организме запрещенных веществ. Медики подтвердили, что в момент ДТП 39-летний автовладелец находился под воздействием наркотиков.
Мужчину-водителя задержали. Расследованием занимается Городокская полиция. За ДТП такого рода Уголовный кодекс предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы и лишение прав.
Напомним, ранее под Киевом водитель съехал со своей полосы на встречную и спровоцировал ДТП, а полиция обнаружила у мужчины упаковку психоактивного препарата «Метадон».
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