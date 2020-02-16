Происшествия

На Львовщине водитель "под кайфом" сбил трех пешеходов на тротуаре (фото)

Вечером 15 февраля во Львовской области водитель «под кайфом» сбил на тротуаре трех человек. ДТП случилось на автотрассе Городок — Комарно в районе села Черляны.

Под колесами оказались две женщины из Городка — 19-летняя и 49-летняя, а также молодой житель Дрогобыча. У пострадавших тяжелые травмы, в том числе переломы.

Водителя «Таврии» проверили на содержание в организме запрещенных веществ. Медики подтвердили, что в момент ДТП 39-летний автовладелец находился под воздействием наркотиков.

Мужчину-водителя задержали. Расследованием занимается Городокская полиция. За ДТП такого рода Уголовный кодекс предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы и лишение прав.

Напомним, ранее под Киевом водитель съехал со своей полосы на встречную и спровоцировал ДТП, а полиция обнаружила у мужчины упаковку психоактивного препарата «Метадон».

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