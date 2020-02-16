«Атлетико» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Спорт

Во вторник, 18 февраля, на арене «Метрополитано» в Мадриде будет сыгран первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между вице-чемпионом Испании «Атлетико» и действующим триумфатором турнира английским «Ливерпулем» (именно на домашней арене «матрасников» команда Юргена Клоппа победила в финале «Тоттенхэм» — 2:0). Начало матча — в 22:00.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию встречи подопечных аргентинца Диего Симеоне и немца Юргена Клоппа, за которой вы сможете следить в этой новости.

Судьи из Польши

Работать на поединке в Мадриде УЕФА доверил судейской бригаде из Польши во главе с 39-летним рефери ФИФА Шимоном Марциняком. И если при судействе этого бизнесмена мадридцы ранее неизменно побеждали («Галатасарай» — «Атлетико» — 0:2 в 2015-м, «Атлетико» — «Бавария» — 1:0 в 2016-м и «Реал» — «Атлетико» — 2:4 в поединке за Суперкубок УЕФА в 2018-м), то команда из Ливерпуля все же потерпела одно поражение («Ливерпуль» — «Бешикташ» — 1:0 в 2015-м, «Ливерпуль» — «Спартак» — 7:0 в 2017-м и «ПСЖ» — «Ливерпуль» — 2:1 в 2018-м).

Польский рефери Шимон Марциняк

«Ливерпуль» — без пяти побед чемпион АПЛ

Вице-чемпион Англии «Ливерпуль» задолго до финиша практически обеспечил себе первый за 30 лет чемпионский титул в премьер-лиге. После гостевой победы над «Норвичем» — 1:0 (Мане, 78) Салах и компания за 12 туров до финиша увеличили отрыв от ближайшего преследователя до 25 (!) очков (у подопечных Хосепа Гвардиолы — игра в запасе). До «золота» — всего пять побед, С учетом прошлого сезона команда Клоппа не проигрывает в АПЛ 43 (!) поединка подряд. Более того, «Ливерпуль» гарантировал себе путевку в Лигу чемпионов. За семь месяцев до старта!

Видеообзор матча «Норвич» — «Ливерпуль» смотрите по этой ссылке.

Что же касается «Атлетико», то парни Диего Симеоне, выигравшие лишь один из пяти последних матчей Ла Лиги (в минувшую пятницу — 2:2 на поле «Валенсии») занимают в чемпионате Испании четвертое место, на 2 очка отставая от «Хетафе», на 12 — от «Барселоны» и на 13 — от «Реала».

Видеообзор матча «Валенсия» — «Атлетико» смотрите по этой ссылке.

Вернувшийся в строй после травмы Садио Мане принес «Ливерпулю» победу над «Норвичем»

Путь в плей-офф Лиги чемпионов

Обе команды вышли в 1/8 финала турнира только в последнем туре группового этапа. «Атлетико» набрал в группе 10 очков и финишировал вторым (на шесть баллов позади «Ювентуса»). В первом туре мадридцы на своем поле уступали Криштиану Роналду и компании в два мяча, но вырвали ничью (2:2). Затем были победы над «Локомотивом» (2:0 в гостях) и «Байером» (1:0 дома), но в Леверкузене «Атлетико» уступил — 1:2. Минимальное поражение от «Юве» в пятом туре обязывало мадридцев побеждать россиян в заключительном матче, и они с этим справились — 2:0.

«Ливерпуль», уже добывший в текущем сезоне Суперкубок УЕФА и ставший победителем клубного чемпионата мира, выиграл девять из 12 последних матчей на евроарене (2 ничьи и 1 поражение), но уступил в семи из последних 13 встреч в еврокубках за пределами Англии.

В групповом турнире Лиги чемпионов-2019/2020 «Ливерпуль» с 13 очками занял первое место в квартете Е (вторым с минимальным отставанием финишировал «Наполи»). Мерсисайдцы начали защиту титула с поражения от неаполитанцев — 0:2. После были победы над «Зальцбургом» (4:3 дома) и «Генком» (4:1 в гостях, 2:1 на своем поле). В пятом туре «Ливерпуль» сыграл на «Энфилде» — 1:1 с «Наполи», а в заключительном матче группового этапа одолел «Зальцбург» на выезде — 2:0.

Стадион «Ванда Метрополитано»

Открытие арены, которая была способна принять 20 тысяч болельщиков, состоялось в Мадриде в сентябре 1994 года. В 1996-м стадион принимал ответный матч за Суперкубок Испании между «Атлетико» и «Барселоной» (мадридцы выиграли 3:1, но поскольку уступили в первом матче 2:5, трофей достался каталонцам), а в 2002-м — чемпионат мира по легкой атлетике.

В 2004 году арену закрыли, а в 2013-м «Атлетико» объявил, что на месте старого стадиона будет строить новый. Новенький «Ванда Метрополитано» вместимостью 67 тысяч зрителей (и стоимостью 240 млн евро) открыли в сентябре 2017-го поединком чемпионата Испании между «Атлетико» и «Малагой» (1:0).

Следует отметить, что «Ванда» в названии арены — это основной (китайский) акционер «Атлетико», а «Метрополитано» — историческое название стадиона, на котором мадридцы выступали с 1923 по 1966 год до переезда на «Висенте Кальдерон».

Арена «Метрополитмно» в Мадриде открыта в 2017 году

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире поединок «Атлетико» — «Ливепуль».

Фото uefa.com, Getty Images, ФК «Атлетико», ФК «Ливерпуль»

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