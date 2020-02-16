"Я будто прогнила насквозь": Кейт Миддлтон откровенно рассказала о родах и беременности (фото)

Мир

В субботу, 15 февраля, известная британская журналистка Джованна Флетчер преподнесла сюрприз поклонникам своего популярного подкаста Happy Mum, Happy Baby («Счастливая мама, счастливый ребенок»). Гостьей его очередного выпуска стала Кейт Миддлтон! Супруга принца Уильяма откровенно рассказала о собственном опыте материнства.

Интервью было записано в конце января в Лондоне, после того как герцогиня Кембриджская посетила утром один из детских садов в южной части британской столицы. Члены королевской семьи крайне редко дают интервью. А появление кого-нибудь из них в подкасте и вовсе является беспрецедентным. Поэтому беседа Кейт и Джованны стала заметным событием. «ФАКТЫ» решили опубликовать ее полностью.

— Добро пожаловать в мой подкаст! Сказать, что я сегодня нервничаю, это ничего не сказать. Простите, говорю очень быстро. С удовольствием представляю нашу гостью. Кейт, я вижу, вы вся в работе.

— Да, та еще получилась поездка. И я рада поговорить о ней и других вещах публично. Признаюсь, с того момента, как я вышла замуж, оглядываясь на все эти годы, для меня стало крайне важно встречаться с простыми людьми и слушать, что действительно их волнует, а также, что нас всех объединяет. О проблемах, с которыми все мы сталкиваемся, воспитывая детей, особенно, в их раннем возрасте. Иногда такие встречи разбивают мне сердце. Я вижу людей, которые страдают от насилия, не имеют крыши над головой. Подобные знакомства — это вызов. И ты слышишь от людей их истории и понимаешь, как-то, что происходило с ними в детстве, во многом оказало влияние и определило их будущее. Порой это печальные истории. Порой — счастливые. Думаю, именно такие встречи подтолкнули меня к тому, чтобы серьезно и глубоко изучить проблемы воспитания детей в раннем возрасте. Я лично, мой фонд, договорились с врачами, с другими благотворительными организациями. Мы проводим опрос. Надеюсь, изучение его результатов поможет в будущем предотвратить некоторые печальные социальные проблемы…

И у меня есть в этом свой личный интерес, поскольку я являюсь мамой троих детей. И, оглядываясь на свою первую беременность и роды, я понимаю, что многое делала бы теперь иначе. Теперь у меня есть опыт, я многое узнала. Хочу подчеркнуть, что этот опыт был накоплен не только благодаря врачам и экспертам, но и благодаря общению с другими семьями.

- Какое солидное вступление к началу нашего разговора!

— Простите, для меня это очень важно. Не думаю, что эти проблемы можно обсудить в ходе одной беседы. Порой это очень сложно — правильно воспитывать детей в их раннем возрасте. Найти правильные ответы на тысячи вопросов довольно сложно. А эти проблемы настолько общие для всех, независимо от того, к каким социальным слоям вы относитесь. Дети объединяют всех нас.

— Разговаривая со многими матерями, я обнаружила, что у нас у всех действительно много общего. Например, бессонные ночи или чувство, что я сегодня оплошала. Или ощущение вины перед ребенком из-за твоей работы. Мол, работа для тебя оказалась важнее, чем его детские проблемы. Подобные, казалось бы, мелочи оказывают огромное влияние на наше эмоциональное состояние. И говорить у них друг с другом крайне важно.

— Совершенно согласна с вами! Мы стали свидетелями этому, проводя кампанию Heads Together («Прислонившись головами» — Ред.). Почему-то существует некое табу на то, чтобы открыто выражать свои эмоции, говорить о них. Принято держать это в секрете. А ведь эти знания и опыт так важны для всех матерей!

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Многие женщины, впервые став мамой, фокусируются на физическом развитии и здоровье ребенка. Они не уделяют достаточного внимания эмоциональным аспектам, социализации малыша. А это может создать серьезные проблемы для его психического здоровья в будущем. Именно поэтому мне так нравится название вашего подкаста, Джованна. Есть научные подтверждения тому, что эмоциональное состояние ребенка прямо зависит от отношений в семье.

— Кейт, опрос, который проводит ваш фонд, эти пять вопросов, которые вы задаете женщинам, это правда здорово! Многие, с кем я беседовала в последнее время, говорили мне тоже самое. Людям нравится эта кампания. Вы удивлены такой реакции?

— Я рада, что людей взволновало наше исследование. Я сознательно включила в опрос простые вопросы, старалась, чтобы они не были слишком заумными, специфическими. И нам важно, чтобы люди отвечали на них искренне. Недавно разговаривала с одной женщиной, у которой есть ребенок и которая решила принять участие в опросе, и она призналась, что начала «гуглить», чтобы найти правильный ответ на вопрос. Меня это поразило! Я объяснила ей, что это не тест, не экзамен. В этом опросе нет правильных и неправильных ответов! Мы же не будет ставить вам оценки! И я очень надеюсь, что ответы не займут ни у кого много времени, это поможет многим женщинам принять участие в опросе.

— Кейт, хочу спросить, а каким было ваше детство?

— О, у меня было очень счастливое детство! Мне повезло, я родилась и росла в очень дружной семье. И это было здорово! И весело! Мои родители посвящали нам, детям, все свое время, все силы. И только став матерью, я поняла, на какие жертвы они порой шли ради нас.

— Вы сейчас сказали очень типичную фразу — только теперь я понимаю, что сделали для меня родители!

— Да, пусть это клише, но это так на самом деле! Мои родители не пропустили ни одного матча, ни одной игры, в которой я, мои брат и сестра принимали участие. Они сидели в первых рядах и громко кричали, поддерживая нас. Все праздники были для нас семейными. Только вместе! Всегда! Но еще важнее самые простые вещи, мелочи. И я понимаю это теперь гораздо лучше, воспитывая собственных детей. Жизнь сегодня такая сложная, такой невероятный темп, столько дел, и иногда подлинную глубокую радость приносят нам такие моменты как, например, в дождливый день вместе посидеть у огня и понаблюдать за ним. Я помню это из своего детства…

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Простые вещи — прогулка с детьми! И я стараюсь делать все это с моими детьми. Поверьте, все сложности, проблемы, которые давят на вас, уносит прочь. Но главное — такой общение куда важнее для детей! Причем в любом возрасте. Это помогает формировать их внутренний мир. Он наполняется приключениями. Ведь для них каждая такая прогулка — приключение!

— Точно! Я вдруг вспомнила сейчас, как каждый выходной мы ходили с мамой в супермаркет за продуктами, и это было приключение. А еще круче было пойти с ней в прачечную и поиграть со стиральными машинами (смеется).

— Да! Устроить этим стиралкам настоящий тест! А каким было ваше детство, Джованна?

— Дома я была очень счастлива, а вот в школе надо мной издевались. Это был жесткий буллинг. Уверена, все, что со мной происходило в детстве, повлияло на то, какой я стала мамой.

— Один мудрый человек сказал мне недавно, что семья безусловно является ядром в процессе воспитания ребенка, но далеко не вся ответственность лежит на семейных отношениях. На самом деле, мы, люди, куда более похожи на животных, чем нам представляется. У большинства животных воспитанием детенышей и заботой о них занимаются не только родители, но и другие члены стаи, стада. Так и у нас. Нам нужны другие люди, которые будут заботиться о наших детях. И чем больше будет таких воспитателей, любящих и внимательных, тем лучше. Его совет снял большой груз с моих плеч. Я в тот момент мучилась в сомнениях. Мне казалось, что воспитание моих детей — целиком моя ответственность. А ведь у каждого из нас бывают как хорошие дни, так и плохие. И это важно, когда в плохой день ты имеешь возможность доверить ребенка другому человеку, чтобы не выплеснуть на малыша собственный негатив.

— У вас бывает чувство материнской вины?

— Да! И любая женщина, которая будет это отрицать, лжет! Это чувство живет почти все время. Даже сегодня утром я собиралась с визитом в детский сад, а Джордж и Шарлотта смотрели на меня такими глазами, словно говорили: «Мам! Как ты можешь? Неужели сегодня не ты отвезешь нас в школу?!». Это постоянный вызов.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми на балконе Букингемского дворца

И не только у работающих матерей. Даже у женщин, которые не работают, всегда находятся какие-то важные дела, которые требуют решения, требует времени. И они оказываются на распутье — провести больше времени с ребенком или сделать что-то еще. И мы мучаем себя вопросами. Эти вопросы возникают сразу с того самого момента, когда ваш ребенок появляется на свет. И я чувствую эту огромную ответственность. И понимаю, с приобретением все нового и нового опыта, что многое бы делала раньше иначе. Даже во время беременности. Вынашивая Джорджа, я, например, не знала, какое важное значение имеют упражнения и здоровая диета. А также насколько эмоциональное состояние будущей матери влияет на развитие плода. Моя третья беременность поэтому очень отличалась от первой.

— А какой была ваша первая? Можете коротко описать ваше состояние?

— Все было нормально. Если не считать утреннее состояние. Меня выворачивало наизнанку. Так что меня нельзя было назвать самой счастливой беременной на земле. Каждое утро. Я себя успокаивала тем, что у многих женщин токсикоз еще сильнее. Но это мало помогало. И мучилась не только я, мучились все вокруг, кто любит меня. Уильям вообще был растерян. Он хотел помочь, но не понимал, как может облегчить мои страдания. Это тяжело, поверьте. А еще постоянное ощущение того, что ты грязная! Да, будто прогнила насквозь. Я не могла есть. А это было необходимо! Твое тело, твой организм нуждается в питании как никогда. Ведь в тебе растет и набирается сил новая жизнь! Кстати, именно токсикоз заставил меня осознать, что наше сознание сильнее нашего тела. И это помогло мне при родах.

— Вы говорите сейчас о гипнородах? Я сама использовала эту методику. И мне она очень помогла.

— Да. Гипнороды оказались эффективными. Существует несколько уровней. Не собираюсь придумывать, что Уильям якобы стоял рядом и произносил всякую милую чепуху ради меня. Нет, его не было рядом. Да я его и не просила об этом. Но я сама говорила себе разные приятные вещи. И это работает. Медитация, правильное глубокое дыхание и прочие вещи, которым вас обучают на занятиях по гипнородам. Повторяю, мучительный токсикоз заставил меня искать пути избавления. Я понимала, что обязана научиться контролировать свое тело. Понимала, что это особенно важно будет во время родов. И эта методика оказалась действенной. Господи! Роды мне даже понравились! Я прокручивала в голове одну мысль: роды — завершение беременности, а значит, конец мучениям! Только хочу сразу предупредить, у разных женщин и беременность, и роды протекают по-разному. Все сугубо индивидуально. Поэтому то, что помогло мне, необязательно поможет другой женщине. Но мой первый опыт, первая беременность, первые роды помогли мне лучше перенести все это во второй и третий раз. Я уже знала, что мне делать, как себя вести.

Наш опрос показывает, что многие женщины страдают морально от того, что их ожидания от предстоящей беременности и родов часто не совпадают с реальностью. Часто чужие советы не работают. И это сильно разочаровывает. Природа умнее нас. Лично я уверена, что в столь важный период в жизни женщины просто необходимо обращаться к помощи профессионалов. Врачи, акушеры оказывают важную поддержку. Я убедилась в этом на собственном опыте. А теперь признаюсь, что главный вызов для каждой матери возникает чуть позже. О родах можно найти кучу информации. Но вы нигде не найдете описание того, как чувствует себя женщина, когда ее выписывают из роддома с новорожденным и отправляют домой! Ты переживаешь только дно чувство — и это страх! О, Боже! А я справлюсь? Как же я смогу, выдержу ли я?!

— Каково это было — впервые прижать к себе Джорджа?

- Чудесно, чудесно! Я не могла поверить, что человеческое тело, мое тело — подарило жизнь этому невероятному существу!

Кейт с новорожденным Джорджем на ступеньках роддома

Он был такой милый, а я, наконец, почувствовала облегчение, увидев своими глазами, что мой малыш здоров, что ему хорошо. Мы не знали, кто у нас родится. И появление мальчика стало сюрпризом. А еще — это невероятное чувство искренней радости на лице мужа! Это нечто особенное.

— Радость и наивность.

— Да! Именно такие моменты мы, родители, должны стараться запомнить на всю жизнь. Мелочи важны. И я стараюсь вспоминать их каждый день. Они важны для отношений в семье, они объединяют всех нас.

— А что вы чувствовали в тот момент, когда нужно было выйти с Джорджем из роддома на улицу, где вас ждали сотни зевак и репортеров? И вы же знали, что еще миллионы зрителей в разных странах прильнули к телевизорам и следят за происходящим в прямом эфире?

— Не стану врать, это немного пугало. После родов прошло всего несколько часов. Я еще толком не понимала, что происходит вокруг. Но было ощущение, что это важно. Ведь столько людей выражали мне и Уильяму свою поддержку, любовь. И они имели полное право на то, чтобы мы поделились с ними своей радостью, счастьем.

Первое появление счастливых родителей с принцем Джорджем на публике

Такое появление перед камерами — это, прежде всего, выражение искренней благодарности обществу, которое беспокоится о тебе, твоей семье. Однако ко всему этому примешивались материнские инстинкты, которые уже проснулись во мне. Я же выйду с моим малышом на руках! Он только-только появился на свет! А вдруг ему грозит там, снаружи, опасность?! А еще добавьте в этот коктейль эмоций неопытность. И мою, и Уильяма. Это же наш первенец! Мы понятия не имеем как себя вести!

— А сколько точно часов прошло с момента рождения Джорджа до вашего выхода из роддома?

— О, неожиданный вопрос! Могу сказать, что я провела в больнице ночь. Помню, была сильная гроза, и я почти не спала. Зациклилась только на одной мысли — поскорее вернуться домой! Все мои воспоминания о больнице были связаны с жутким токсикозом, и мне не хотелось там оставаться. Домой, к нормальной жизни! Тогда я еще не осознавала, что рождение ребенка и нормальная жизнь понятия несовместимые. Не подозревала, как появление малыша изменит весь наш уклад. Никакие планы и приготовления не способны помочь тебе в этом. Ты все равно оказываешься не готов.

— Помню, как я наблюдала за вашим выходом из роддома. Так волновалась! Мне запомнилось, как герцог, ваш супруг, взял Джорджа впервые и положил его в машину на сиденье… Мне показалось это в тот момент безрассудством.

— Уильям в тот момент думал иначе! Мы с ним долго обсуждали, как все это правильно организовать. Больше всего пугали пеленки. Как это вообще работает? Мы даже тренировались на специальной кукле дома.

Принц Уильям кладет новорожденного сына в машину

И все равно в реальности потом получается все не так, как репетируешь. Особенно, когда на тебя смотрит весь мир! Думаю, в обществе все еще недостаточно налажен процесс обучения будущих и молодых родителей. Есть определенные пробелы. И мой фонд работает над устранением этих пробелов.

— По своему опыту знаю, насколько странной и даже пугающей кажется тишина, когда возвращаешься домой из роддома…

— О, да! Даже у нас во дворце, хотя там никогда не бывает тихо (смеется). Потребовалось какое-то время для нас, чтобы привыкнуть к новому распорядку. Но все устроилось. И это так прекрасно, когда в доме новорожденный! А еще ты начинаешь думать и вникать в такие вещи, о которых прежде беспокоиться вовсе не приходилось. Сейчас скажу, возможно, крамольную вещь. Всякие книжки для молодых родителей не помогают, а лишь ухудшают ситуацию. Они настраивают вас на то, что именно так, как в них написано, и должно происходить. Что только так правильно. На самом деле, это чушь.

— Что из вашего детства вам хочется передать вашим детям?

— Сейчас у меня тройной опыт (смеется). Думаю, прежде всего это качество отношений. Мгновения, которые ты разделил с дорогими тебе людьми. Моя бабушка посвящала мне столько времени! Замечательная моя бабушка! Мы играли вместе, занимались рисованием, шитьем, готовкой. Всеми домашними вещами, которые создают уют. Ухаживали за растениями в саду. И я стараюсь использовать этот опыт, воспитывая моих детей. Очень важно окружение, в котором дети проводят время: счастливый дом, безопасная обстановка. Важно также, чтобы дети много времени проводят на улице, и это то, чем я действительно увлечена сейчас. Уверена, что это так здорово для физического и психического здоровья ребенка, это формирует основу его будущей жизни и поведения. Одна из моих любимых фотографий Шарлотты, когда она нюхает колокольчик. Не знаю почему, но это представляется мне таким важным моментом. И я изо всех сил стараюсь запечатлеть такие мгновения.

— Если бы вы писали письмо о материнстве, кому бы вы его адресовали, и что было бы в этом послании?

— Дайте подумать… А можно написать письмо себе самой? Это не выглядит странно? Я бы очень хотела написать такое письмо себе самой, только так, чтобы я получила его во время своей первой беременности. Думаю, мой сегодняшний материнский опыт пригодился бы мне тогда. Я столько всего теперь знаю, что очень хочется вернуться в прошлое и поделиться с собой в самом начале этого пути. Простые вещи действительно важны. Проводить время с детьми по-настоящему, не ради какого-то одолжения, или потому что так надо, а погружаясь полностью в их мир, желания, игры. Это помогает услышать их, понять их чувства, а значит — воспитывать их. И еще одно — это помогает не причинить им случайно вред.

Недавно меня спросили, что я хочу, чтобы мои дети запомнили о своем детстве. Это очень хороший вопрос. Может быть, как я сижу и делаю с ними домашнее задание по математике или правописанию? А может, как мы после ливня пошли на прогулку и попытались развести костер, чтобы поджарить на огне сосиски, но у нас ничего не получалось, потому что все вокруг промокло? Или наш совместные вылазки на пляж? Да, именно такие моменты! Именно они должны остаться в их памяти.

Мне этого хочется. Чтобы, вспоминая, они снова почувствовали воду в своих сапогах и промокшую до нитки одежду. Потому что это было здорово. Я не хочу, чтобы они вспоминали какие-то серьезные проблемы, которые пытались решить их родители. В мире и без того полно проблем. И так не хочется перекладывать даже часть из них на наших детей! Хочется оттянуть этот момент настолько дольше, насколько возможно…

— Да, у меня тоже трое детей. И они примерно одного возраста с вашими. Трое детей порой могут превратить жизнь в хаос!

— Это точно. Когда рождается третий, думаешь, как физически возможно посадить всех троих в машину одновременно? У меня так и не получилось это сделать (смеется).

— Кейт, благодарю вас за этот разговор. По традиции я устраиваю для своих гостей блиц. Пара коротких предложений, которые вы должны завершить одним словом. Готовы?

— Да.

— Быть мамой означает…

— Компромисс!

— Став мамой, я все время…

— Ищу компромиссы! (Обе смеются). Например, я стала меньше спать, и это реальность, Но я нашла другие радости в жизни. И это компромисс.

— Я счастлива, когда…

— Когда гуляю со своей семьей за городом, и мы все грязные с ног до головы!

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Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ»

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