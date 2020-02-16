- 22:32 В Днепре убегавший от полиции водитель сбил трех пешеходов, есть жертвы (видео 18+)
- 21:59 Убийство Гандзюк: адвокаты Мангера пытались договориться с арестованным в Болгарии Левиным
- 21:17 Эвакуация украинцев из Уханя: на борт возьмут иностранцев, а экипаж будет в костюмах биозащиты
- 20:23 "Титушки" избили священника ПЦУ: стали известны подробности церковного конфликта на Черниговщине
- 20:06 «Фестиваль любителей»: известный продюсер раскритиковал нацотбор на «Евровидение»
- 20:01 Когда лучше заключать сделки и менять прическу: лунный календарь на 17–23 февраля
- 19:57 Тяжелая болезнь поразила Элтона Джона прямо на сцене: певец потерял голос во время концерта
- 19:32 Где смотреть онлайн «Атлетико» — «Ливерпуль»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 19:24 "Боинг" чуть не упал на жилые дома в Подмосковье: СМИ узнали подробности авиационного ЧП
- 18:40 ГБР завело дело на одесских полицейских, обокравших помещение коммерческого предприятия
- 18:13 Россия — враг, но никто в Европе не готов ей противостоять: Макрон необычно резко выступил в Мюнхене
- 18:10 Угрожали постоянно: на Волыни неизвестные сожгли автомобиль священника ПЦУ
В Днепре убегавший от полиции водитель сбил трех пешеходов, есть жертвы (видео 18+)
В Днепре лихач на Audi, пытаясь уйти от патрульных, сбил трех человек на перекрестке улиц Воронежской и Слобожанского проспекта, после чего влетел в дорожное ограждение. Напомним, ранее под Днепром авто снесло мать с ребенком на пешеходном переходе.
Момент аварии попал на видео.
Как сообщает ресурс Днепр. Экспресс, в результате ДТП погиб мужчина, пострадала несовершеннолетняя девочка.
Известно, что полицейские были вынуждены начать преследование водителя после того, как он несколько раз жестко нарушил правила дорожного движения.
После остановки и задержания водителя и его пассажиров в Audi нашли пистолет.
В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители и медики.
Как сообщали «ФАКТЫ», в пятницу, 14 февраля, шокирующее ДТП произошло во Львове — там сразу два авто сбили насмерть дворника.
А в начале февраля в Днепре было зафиксировано масштабное ДТП с маршруткой, момент аварии попал на видео.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!