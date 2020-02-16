Происшествия

В Днепре убегавший от полиции водитель сбил трех пешеходов, есть жертвы (видео 18+)

В Днепре лихач на Audi, пытаясь уйти от патрульных, сбил трех человек на перекрестке улиц Воронежской и Слобожанского проспекта, после чего влетел в дорожное ограждение. Напомним, ранее под Днепром авто снесло мать с ребенком на пешеходном переходе.

Момент аварии попал на видео.

Как сообщает ресурс Днепр. Экспресс, в результате ДТП погиб мужчина, пострадала несовершеннолетняя девочка.

Известно, что полицейские были вынуждены начать преследование водителя после того, как он несколько раз жестко нарушил правила дорожного движения.

После остановки и задержания водителя и его пассажиров в Audi нашли пистолет.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители и медики.

Как сообщали «ФАКТЫ», в пятницу, 14 февраля, шокирующее ДТП произошло во Львове — там сразу два авто сбили насмерть дворника.

А в начале февраля в Днепре было зафиксировано масштабное ДТП с маршруткой, момент аварии попал на видео.

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