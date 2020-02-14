18 февраля 2020

Ситуация со смертельно опасным коронавирусом, стремительно распространяющимся по планете, по мере приближения к нашим границам всё больше тревожит всех, кто переживает за здоровье своих родных и близких. Новости, поступающие ежедневно из разных стран, вызывают беспокойство непредсказуемостью дальнейшего развития событий. И на этом фоне для многих куда-то на задний план отступают уже порывы сострадания к тем, кто невольно стал носителем загадочной болезни и вынужден теперь нести свой крест в одиночку, будучи отрезанным от мира и порой даже потеряв поддержку людей, на которых ещё недавно мог рассчитывать.

Меня, например, потрясла история, произошедшая на огромном круизном лайнере, пришвартованном у берегов Японии. Том самом, на котором с каждым днём сейчас обнаруживают всё больше и больше больных, зараженных коронавирусом. В один из первых дней японским врачам пришлось разлучить пару молодожёнов, отправившихся в свадебное путешествие на этом лайнере. Невесту, у которой было обнаружено заболевание, с корабля эвакуировали. А жениху велено было остаться в зоне карантинной изоляции. Вы бы видели их слёзы…

Мне неизвестно, чем закончилась эта история. Но я расскажу вам другую, чем-то похожую, прочитанную недавно на страничке одной из моих подписчиц и буквально потрясшей меня. Да, наверное, и не одного меня только.

На уроке литературы в школе учительница решила провести психологический эксперимент. Прочитав фрагмент новеллы о том, как во время кораблекрушения на спасательную шлюпку, в которой оставалось всего одно свободное место, взобрался мужчина, оставивший погибать в холодных морских волнах свою жену, учительница спросила:

- Как вы думаете, какой была последняя фраза женщины, отчаянно обратившейся к спасшемуся супругу?

Большинство ребят тут же начали наперебой предлагать казавшиеся им столь очевидными варианты: ''Как я тебя ненавижу'', ''Будь ты проклят'' и ''Почему же я раньше не рассмотрела в тебе предателя?'' И лишь один мальчик тихо произнёс фразу, заставившую учительницу обернуться к нему:

- Я думаю, она сказала: ''Позаботься о нашем ребёнке…''

- Ты знаешь эту историю? — удивлённо спросила учительница.

- Нет. Просто то же самое моему отцу сказала моя мама перед смертью…

Учительница какое-то время молчала, с трудом сглатывая душившие её слёзы, а затем продолжила рассказ:

- Судно, потерпевшее крушение, и пассажиры, которым в спасательных шлюпках не нашлось места, погибли. А мужчина, добравшись благополучно домой, в одиночку воспитал оставшуюся без матери дочь. Когда отца через много лет не стало, она среди его вещей нашла дневник, в котором аккуратным отцовским почерком была описана та давняя трагедия: ''Отправляясь в путешествие, мы уже знали неизлечимый диагноз, поставленный врачами жене. Жить ей оставалось совсем недолго… Как мне хотелось в той ледяной воде остаться вместо неё. Но ради нашей дочери я не мог поступить иначе''.

Урок литературы давно закончился. Но дети ещё долго не хотели расходиться. Кажется, впервые в жизни они осознали, сколь обманчивым может быть первое впечатление и сколь не должны быть поспешными выводы, основанные на нём.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.