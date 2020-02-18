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Политика

"Никто не хочет в гости?": Богдан на Сейшелах истосковался по девочкам

19:59 18 февраля 2020 238
андрей богдан
Инф. «ФАКТОВ»

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан показал, как после отставки развлекается на Сейшельских островах. Богдан жалуется на «скукатищу» и зовет составить ему компанию.

«Никто не хочет прилететь в гости? Поддержать, так сказать, в трудную минуту. А то совсем изгоревался я. Безвластие», — признается бывший чиновник.

богдан

Подписчики Богдана особого рвения не проявили. Автору напомнили его предыдущий пост с намеками, что «денег нет».


Напомним, об отставке Богдана стало известно 11 февраля. Его преемником на посту главы президентского Офиса стал Андрей Ермак. А Богдан в течение дня уладил все дела и освободил кабинет.

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