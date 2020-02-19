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В Ровенской области до смерти избили многодетного отца: детали страшного преступления
Для двух жителей села Бычаль Ровенской области вечерняя прогулка по трассе обернулась трагедией. Мужчин жестоко избила молодая компания. Один из пострадавших скончался от полученных травм.
Как рассказал выживший после бойни мужчина, они не давали никаких поводов для нападения. Хулиганам, скорее всего, не понравилось, что сельчане посмели выйти на проезжую часть. Свора из пяти хулиганов отличалась необыкновенной жестокостью: сбили своих жертв с ног, наносили удары кулаками и всем, что попадало под руку.
Старший из пострадавших — 38-летний Александр — сумел дойти до дома, но вскоре скончался от побоев. Причиной смерти стал разрыв печени и обширное внутреннее кровотечение.
Из-за хулиганов без кормильца осталась многодетная семья. Александр с женой воспитывали четверых детей, самой старшей дочери исполнилось только 11 лет.
По состоянию на 18 февраля в деле лишь один подозреваемый — 38-летний житель соседнего села Постойное. Он был за рулем легковушки и, как считают следователи, именно он нанес смертельный удар. Мужчину не задерживали, а материалы дела переданы в прокуратуру.
Тем временем жители села Бычаль говорят, что подобные инциденты здесь не в первый раз. Случай получил огласку, потому что закончился смертью потерпевшего. А в принципе подобные расправы в районе не редкость. Банды подыскивают жертву, которая не даст отпор, и жестоко ее избивают.
Напомним, ранее на Черниговщине компания до смерти забила прохожего. А в Киеве подростки издевались над бездомным и устроили с ним драку.
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