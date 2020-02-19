Украина

Версию о причастности задержанных по делу Шеремета проверяли и раньше, но доказательств не нашли, — Луценко

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что причастность сегодняшних подозреваемых к убийству журналиста Шеремета рассматривалась, но раньше не хватало доказательств. Об этом сообщает ASPI.

«Я заслушал это дело не менее десяти раз. И докладывали мне и начальник Национальной полиции, и руководство соответствующего подразделения ГПУ, и СБУ, и все, к этому причастны. Было много версий, и эта в том числе. До последнего дня моей работы по этой версии у нас не было достаточных доказательств, чтобы предъявить подобное подозрение», — сказал бывший генпрокурор.

На вопрос о несовпадении роста подозреваемых, зафиксированного камерами наблюдения, Юрий Луценко ответил: «Все не так просто, как вам кажется. К части этих людей даже в мое время были достаточно обоснованные подозрения».

Ранее сообщалось, что суд оставил под стражей Юлию Кузьменко, подозреваемую по делу Павла Шеремета.

Фото: newsnetwork.tv

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