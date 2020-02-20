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Перед походом в горы туристов будут регистрировать: что нужно знать
Управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области открыло онлайн-сервис для собравшихся в горы туристов. Напомним, в Карпатах регулярно сообщают об опасности схода лавин.
Им предложили регистрироваться онлайн на сайте спасателей. При этого нужно ввести контактные данные, дату и направление туристического маршрута и вероятную дату окончания маршрута.
Если в указанное в регистрационных данных время группа не выйдет на связь — это будет сигналом для спасателей начать поисковую операцию.
В течение суток 14 февраля работники ДСНС нашли 5 туристов в Карпатах.
Напомним, «ФАКТЫ» писали об украинском туристе, пропавшем в горах Грузии. Спустя несколько дней поисков он был найден мертвым.
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