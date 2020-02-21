Суд обязал принудительно доставить Порошенко на допрос в ГБР: опубликован документ

Политика

Печерский районный суд Киева вынес решение о принудительном приводе Петра Порошенко на допрос в Государственное бюро расследований. Пятого президента Украины хотят видеть в ГБР в качестве свидетеля. Допрос назначен на 28 февраля 2020 года на 14.00.

Адвокат Порошенко Игорь Головань отмечает, что о решении суда знает, но не из официальных источников. Суд не уведомлял Порошенко и его адвокатов о готовящемся заседании и принял решение втайне от них.

Также адвокат удивлен, что делом занимался Печерский суд. По мнению защитника, данный вопрос относится к юрисдикции Шевченковского суда Киева. Юридические представители собираются подать жалобу в Высший совет правосудия.

Напомним, предыдущие вызовы Порошенко в качестве свидетеля в Государственное бюро расследований касались Минских соглашений, захвата россиянами украинских моряков в Азовском море, назначения членов Высшего совета правосудия в 2019 году.

Фото Петро Порошенко/Facebook, Дмитро Назарець/Facebook

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter