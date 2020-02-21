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Суд обязал принудительно доставить Порошенко на допрос в ГБР: опубликован документ
Печерский районный суд Киева вынес решение о принудительном приводе Петра Порошенко на допрос в Государственное бюро расследований. Пятого президента Украины хотят видеть в ГБР в качестве свидетеля. Допрос назначен на 28 февраля 2020 года на 14.00.
Адвокат Порошенко Игорь Головань отмечает, что о решении суда знает, но не из официальных источников. Суд не уведомлял Порошенко и его адвокатов о готовящемся заседании и принял решение втайне от них.
Также адвокат удивлен, что делом занимался Печерский суд. По мнению защитника, данный вопрос относится к юрисдикции Шевченковского суда Киева. Юридические представители собираются подать жалобу в Высший совет правосудия.
Напомним, предыдущие вызовы Порошенко в качестве свидетеля в Государственное бюро расследований касались Минских соглашений, захвата россиянами украинских моряков в Азовском море, назначения членов Высшего совета правосудия в 2019 году.
Фото Петро Порошенко/Facebook, Дмитро Назарець/Facebook
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