Происшествия

Автоцистерна разнесла маршрутку с людьми под Николаевом: момент аварии попал на видео

В субботу, 22 февраля, в Николаевской области седельный тягач влетел в пассажирский микроавтобус, в котором ехали 12 человек. Ранее под Киевом грузовик буквально разорвал легковушку.

По предварительной информации, которую приводит николаевский сайт Преступности. Нет, виновником ДТП стал водитель тягача с цистерной, выехавший выехал на встречную полосу. Там он лоб-в-лоб столкнулся с маршруткой.

Медицинская помощь понадобилась 8 пассажирам маршрутки, а также обоим водителям, сообщает ресурс Nikolaev24.

Столкновение произошло около 18:30 на 115 километре автодороги «Одесса — Мелитополь — Новоазовск» в Николаевском районе.

Микроавтобус «Рута» курсировал по маршруту «Маловарваровка — Центральный рынок».

В полиции предварительно следователи квалифицировали событие по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Напомним, 19 февраля маршрутка снесла остановку с людьми в Мариуполе. В результате были травмированы два человека. А за несколько дней до этого в Киеве легковушка Audi столкнулась с маршрутным автобусом «Богдан». Инцидент произошел на Подоле.

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