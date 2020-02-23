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Автоцистерна разнесла маршрутку с людьми под Николаевом: момент аварии попал на видео
В субботу, 22 февраля, в Николаевской области седельный тягач влетел в пассажирский микроавтобус, в котором ехали 12 человек. Ранее под Киевом грузовик буквально разорвал легковушку.
По предварительной информации, которую приводит николаевский сайт Преступности. Нет, виновником ДТП стал водитель тягача с цистерной, выехавший выехал на встречную полосу. Там он лоб-в-лоб столкнулся с маршруткой.
Медицинская помощь понадобилась 8 пассажирам маршрутки, а также обоим водителям, сообщает ресурс Nikolaev24.
Столкновение произошло около 18:30 на 115 километре автодороги «Одесса — Мелитополь — Новоазовск» в Николаевском районе.
Микроавтобус «Рута» курсировал по маршруту «Маловарваровка — Центральный рынок».
В полиции предварительно следователи квалифицировали событие по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».
Напомним, 19 февраля маршрутка снесла остановку с людьми в Мариуполе. В результате были травмированы два человека. А за несколько дней до этого в Киеве легковушка Audi столкнулась с маршрутным автобусом «Богдан». Инцидент произошел на Подоле.
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