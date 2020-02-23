«Челси» — «Бавария»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Спорт

Во вторник, 25 февраля, английский «Челси» и немецкая «Бавария» на лондонском стадионе «Стэмфорд Бридж» сыграют первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов (начало — в 22:00). Букмекеры уже определили для себя фаворита предстоящей встречи.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию поединка между действующим победителем Лиги Европы и лидером немецкой бундеслиги, за которой вы сможете следить в этой новости.

Рефери из Франции

Работать на матче в Лондоне УЕФА доверил бригаде служителей Фемиды из Франции во главе с 37-летним рефери ФИФА Клемсаном Тюрпеном. Если с «Челси» этот арбитр не пересекался ни разу, то «Баварию» судил трижды (с «Атлетико» — 1:0 в 2016-м, с «Аяксом» — 3:3 в 2018-м и с «Тоттенхэмом» — 7:2 в 2019-м).

Отметим, что Тюрпен был четвертым арбитром в киевском финале Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» — 3:1 в 2018 году.

Кстати, еще раньше, в 2016-м, француз уже на 16-й минуте выездного поединка Лиги Европы против швейцарского «Туна» удалил с поля форварда киевского «Динамо» Дьемерси Мбокани, но наша команда выиграла тот матч и в меньшинстве — 2:0.

В 2016 году Клеман Тюрпен показал красную карточку динамовцу Дьемерси Мбокани уже в начале поединка с «Туном»

«Челси» и «Бавария» в премьер-лиге и бундеслиге

Команда Фрэнка Лэмпарда в очередном туре чемпионата Англии победила в лондонском дерби «Тоттенхэм» — 2:1 (Жиру, 15, Маркос Алонсо, 48 — Рюдигер, 89, в свои ворота). Успех позволил «аристократам» закрепиться на четвертой позиции в турнирной таблице с четырехочковым отрывом от команды Жозе Моуриньо. В то же время идущий третьим «Лестер» опережает «Челси» на 6 пунктов, у «Манчестер Сити» на 13 баллов больше, а у «Ливерпуля» — на 32.

Видеообзор поединка «Челси» — «Тоттенхэм» смотрите по этой ссылке.

В свою очередь, «Бавария» в игре чемпионата Германии со счетом 3:2 (Гнабри, 5, Левандовски, 70, 88 — Шрбени, 44, Михель, 75) победила на родной «Альянц Арене» «Падерборн» и с 49 очками возглавляет турнирную таблицу бундеслиги, на один пункт опережая «Лейпциг» и на три — «Боруссию» из Дортмунда.

Видеообзор матча «Бавария» — «Падерборн» смотрите по этой ссылке.

С переменным успехом

За годы выступлений в еврокубках английский и немецкий гранды пересекались друг с другом трижды, причем два раза — в финалах. В 2005-м в четвертьфинале Лиги чемпионов удачливее по сумме двух встреч оказался «Челси» (4:2 — в Лондоне, 2:3 — в Мюнхене). Причем в обеих встречах забивал нынешний «рулевой» англичан Фрэнк Лэмпард. В 2012-м в решающем матче ЛЧ в… Мюнхене удача снова улыбнулась лондонцам — 1:1 (по пенальти — 4:3). «Бавария» поквиталась с обидчиком в пражском поединке за Суперкубок УЕФА — 2:2 (по пенальти — 5:4).

В 2012 году «Челси» с Лэмпардом-футболистом победил «Баварию» в финале Лиги чемпионов в… Мюнхене

Состав «Баварии» дороже на 85 млн евро

По информации авторитетного портала transfermarkt. de, состав «Баварии» дороже стоимости футболистов «Челси» на 85,1 млн евро (933,15 млн евро против 848,05 млн).

Список самых дорогих футболистов немецкого гранда возглавляют: немецкие полузащитники Джошуа Киммих и Серж Гнабри (оба — 80 млн евро), польский форвард Роберт Левандовски, бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо и французский защитник Люка Эрнандес (все — 70 млн), а также австрийский игрок обороны Давид Алаба (65 млн).

Дороже остальных в составе «Челси» стоят травмированный французский полузащитник Нголо Канте (100 млн), родившийся в Бразилии итальянский игрок средней линии Жоржиньо (65 млн), американский полузащитник Кристиан Пулишич и испанский голкипер Кепа (оба — 60 млн), а также немецкий защитник Антонио Рюдигер и английский форвард Тамми Абрахам (оба — 50 млн).

Лидер атак «Баварии» Роберт Левандовски уже забил в нынешней Лиге чемпионов 10 мячей

Стадион «Стэмфорд Бридж»

Домашняя арена «Челси», способная принять на своих трибунах 41 841 болельщика, девятая по вместимости в Англии и третья в Лондоне (после «Эмирейтс» и «Уэмбли»).

Официальное открытие стадиона состоялось 28 апреля 1877 года. Однако в течение первых 28 лет он использовался Лондонским спортивным клубом исключительно для проведения легкоатлетических соревнований. И лишь в 1905 году на арену переехал «Челси» (хотя изначально спортсооружение предлагали «Фулхэму»).

Свой нынешний вид «Стэмфорд Бридж» приобрел после реконструкции, длившейся с 1973 по 2001 год.

Кстати, на территории арены расположен спортивно-деловой комплекс «Челси Вилладж», который состоит из двух четырехзвездочных гостиниц, пяти ресторанов, конференц-залов, банкетных залов, ночного клуба, подземной автостоянки, спортивного клуба и бизнес-центра.

Арена «Стэмфорд Бридж» вмещает почти 42 тысячи болельщиков

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире матч «Челси» — «Бавария».

Фото Getty Images, uefa.com, ФК «Челси», ФК «Бавария».

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