Засунула в трусы паука и избила: в Измаиле учительница издевается над школьниками

Происшествия

В измаильской средней школе, на юге Одесской области, 46-летний классный руководитель девятого класса унижает и оскорбляет своих учеников. В результате рассмотрения многочисленных жалоб дирекция школы и представители городской власти признали учительницу виновной в буллинге. Однако, несмотря на это, никто не принимает никаких мер, все остается по-прежнему.

Эту историю рассказал в сети одесский волонтер, защитник прав детей Лучезар Панфилов:

«В измаильской школе № 11 (учебному заведению, расположенному в самом центре города, уже 103 года. — Авт.) происходит очень «интересная» история. Классный руководитель 9-А класса на протяжении нескольких лет унижает и оскорбляет своих учеников…

Был случай, который удивил и потряс всех: классная дама засунула мальчику под нижнее белье игрушечного паука, после чего несколько раз ударила. Она позволила себе разгласить в классе личную информацию двух учениц. В их семьях произошли трудности, после чего дети были определены в приют, а учитель во всех подробностях рассказала об этом одноклассникам, после чего эти дети стали объектом насмешек и издевательств. Какое она имела право?" — пишет волонтер.

Он уточняет, что на своих уроках вместо прохождения школьного материала учитель общается на «свободные» темы. Помимо прочего, у нее предвзятая оценка знаний учащихся: отметки в классном журнале не совпадают с теми, что выставлены ею же в дневниках. За один урок она может поставить ученику несколько единиц подряд. Когда родители либо сами учащиеся спрашивают, за что получили ту или иную оценку, «классная дама» отказывается отвечать.

«Неоднократно «классовод» в хамской манере общалась не только с учениками, но и с родителями, угрожала расправой в случае жалоб на нее руководству школы. Она постоянно, без всякой на то причины, угрожает детям социальной службой и детдомом. Также она угрожает плохой характеристикой по окончании 9-го класса. Заявляет, что сама будет решать, кто пойдет в 10-й класс, а кто — в другие учебные заведения, хотя такие решения вправе принимать сами ученики, их родители и дирекция школы.

Родители неоднократно обращались с претензиями к директору школы и в городской отдел образования, чтобы навели порядок в школе и защитили детей от психологического насилия. В результате дирекцией школы и представителями городской власти учительница все-таки была признана виновной в буллинге. Но, несмотря на это, никто не предпринимает к ней никаких мер и все остается по-прежнему. Все утверждают, что учитель виновата, но при этом ничего не делают, ну, или не хотят…

Учащиеся написали заявление на имя директора школы с просьбой отстранить данного учителя от классного руководства, его подписали 14 учеников из 16 присутствовавших в школе, но опять — никаких изменений. Тогда дети и родители написали заявление в полицию, и только там после расследования и изучения всех доказательств стали на сторону детей", — констатирует защитник прав детей.

Волонтер задается вопросом: когда кто-то из детей совершает суицид, мы говорим: «А почему молчали?» Почему, если учитель издевается над детьми, то нужно забирать детей из школы? Именно такой «выход» из создавшейся в данной школе конфликтной ситуации предлагают родителям местные чиновники от образования.

Сейчас это необычное дело начали рассматривать в суде. Однако, как утверждают родители учеников, «главный фигурант дела все еще остается классным руководителем и мстит учащимся. В том числе с помощью коллег, которые с ее подачи занижают оценки детям, чьи родители не желают более терпеть издевательств и борются за восстановление справедливости.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о случае с буллингом в Кривом Роге, которой закончился трагедией. Из-за издевательств одноклассников 14-летняя девочка довела себя до анорексии и умерла.

А на днях в Бердичеве Житомирской области пьяные старшеклассницы избили 13-летнюю девочку. Досталось даже ее матери, которая пришла дочери на помощь.

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