«Реал» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Спорт

В среду, 26 февраля, на 81-тысячной арене «Сантьяго Бернабеу» состоится первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сразятся 13-кратный обладатель трофея испанский «Реал» и чемпион Англии «Манчестер Сити» (начало — в 22:00).

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию встречи подопечных Зинедина Зидана и Хосепа Гвардиолы, за которой вы сможете следить в этой новости.

Судьи из Италии

Работать на матче в столице Испании будет судейская бригада из Италии во главе с 44-летним рефери ФИФА Даниэле Орсато. В прежние годы этот служитель Фемиды по два раза пересекался с испанским и английским клубами. Он судил встречи «Реал» — «Мальме» — 8:0 в 2015-м и «Галатасарай» — «Реал» — 0:1 в 2019-м, а также поединки «Стяуа» — «МС» — 0:5 в 2016-м и «МС» — «Лион» — 1:2 в 2018-м.

44-летний рефери из Италии Даниэле Орсато

«Реал» и «МанСити» в своих чемпионатах

В прошлые выходные парни Зидана в рамках Ла Лиги уступили в гостях «Леванте» (0:1), потерпев первое за четыре месяца поражение в турнире. Перед битвой с «Барселоной» (1 марта на «Сантьяго Бернабеу») «Реал» пропустил каталонцев на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании (два очка отставания).

«Манчестер Сити» перед визитом в столицу Испании победил в гостевом матче премьер-лиги «Лестер» — 1:0 (Габриэль Жезус, 80). Этот успех позволил команде Гвардиолы, на два сезона отстраненной от еврокубков, закрепиться на втором месте в таблице чемпионата Англии (7 очков перевеса над «Лестером» и 22 пункта отставания от «Ливерпуля»).

Грустные воспоминания

У обеих команд с прошлым розыгрышем ЛЧ связаны не самые приятные воспоминания. И дело даже не в том, что «Реал» прекратил борьбу на стадии 1/8 финала, а «Сити» добрался до четвертьфинала. Нюанс в том, как мадридцы и манкунианцы попрощались весной 2019-го с Лигой чемпионов.

Королевский клуб после победы над «Аяксом» в Амстердаме (2:1) опозорился в ответной встрече в Мадриде (1:4). А вот парни Гвардиолы после фиаско на поле «Тоттенхэма» (0:1) взяли реванш у соперника на «Этихаде» (4:3), но уступили команде Почеттино путевку в полуфинал по числу голов на чужом поле. При этом на последних секундах ответной встречи «Сити» забил пятый мяч, но все испортил VAR.

Видеообзор матча «МС» — «Тоттенхэм» — 4:3

История противостояния

Ранее «Реал» и «Манчестер Сити» нечасто пересекались друг с другом. Впервые соперники встретились в групповом турнире Лиги чемпионов-2012/2013. В Мадриде победили хозяева — 3:2, а в Манчестере была зафиксирована ничья — 1:1.

А вот в противостоянии команд в полуфинале ЛЧ-2015/2016 был забит всего один мяч. Матч в Манчестере закончился нулевой ничьей, а в ответном поединке в Мадриде «Реал», выигравший в том сезоне трофей, победил благодаря автоголу Фернандо.

Гвардиола против «Реала»

Так уж совпало, что Королевский клуб из Мадрида не год и не два был самым непримиримым соперником футболиста и тренера Хосепа Гвардиолы. В бытность игроком «Барселоны» нынешний наставник «МанСити» провел против «Реала» 14 матчей чемпионата Испании, одержав шесть побед при пяти ничьих и трех поражениях.

В период с 2008 по 2012 год специалист завоевал 14 трофеев в статусе наставника «Барсы» (в том числе два титула в Лиге чемпионов). Пребывая на тренерской скамье каталонского гранда, специалист встречался с «Реалом» 15 раз: девять побед, четыре ничьи и всего два поражения (разнице мячей — 33:15).

Наверняка куда с меньшим удовольствием Хосеп вспоминает свое противостояние с «Реалом» во главе «Баварии». В полуфинале Лиги чемпионов-2013/2014 мюнхенцы с каталонцем у руля были биты самым титулованным клубом Европы с общим счетом 0:5 (0:1 — в Мадриде и 0:4 — в Мюнхене).

Полузащитник «Реала» Тони Кроос и Хосеп Гвардиола

Арена «Сантьяго Бернабеу»

Испанско-английскую дуэль примет одна из самых знаменитых спортивных арен мира — стадион «Сантьяго Бернабеу», вмещающий 81 044 болельщика.

Арена, построенная в 1947 году, носит имя президента «Реала» Сантьяго Бернабеу, в годы правления которого клуб выиграл шесть Кубков европейских чемпионов и множество внутренних трофеев.

За годы существования стадион четырежды принимал финалы Кубка чемпионов («Реал» — «Фиорентина» — 2:0 в 1957-м, «Милан» — «Аякс» — 4:1 в 1969-м, «Ноттингем Форест» — «Гамбург» — 1:0 в 1980-м и «Бавария» — «Интер» — 0:2 в 2010-м), дважды — финалы Кубка УЕФА («Реал» — Видеотон" - 1:0 в 1985-м и «Реал» — «Кельн» — 5:1 в 1986-м), а также решающие поединки чемпионатов Европы (Испания — СССР в 1964-м — 2:1) и мира (Италия — ФРГ в 1982-м — 3:1).

Знаменитый стадион «Сантьяго Бернабеу»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире поединок «Реал» — «Манчестер Сити».

Фото Getty Images, uefa.com, ФК «Реал», ФК «Манчестер Сити»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter