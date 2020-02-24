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В Италии из-за коронавируса закрылось консульство Украины

20:02 24 февраля 2020 171
милан
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Генеральное консульство Украины в Милане временно изменило режим работы. Это связано с распространением коронавируса в Италии, особенно в регионе Ломбардия.

С 25 февраля диппредставительство Украины в Милане временно прекращает работу с гражданами: личный прием, выдачу документов. Ограничения вводятся до особого распоряжения региональных властей Ломбардии и итальянского Минздрава.

Для украинцев в Италии, кому срочно нужна помощь консула, диппредставительство организовало горячую линию +39 348 725 4038. Также можно связаться с дипломатами по электронной почте [email protected] Обратиться в консульство можно, если ситуация не терпит отлагательств: арест, потеря документов, несчастный случай с гражданином Украины, необходимость в срочном выезде на родину.

Напомним, по последним уточненным данным, в Италии заразились китайским коронавирусом 223 человека. Зафиксировано шесть летальных случаев. Туристам рекомендуется временно ограничить поездки в регионы Ломбардия, Венето, Эмилия Романья и Пьемонт.

Фото wantedinmilan.com

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